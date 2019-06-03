Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 июня 2019, 13:30



В сети появился сайт-клон авиакомпании NordStar, пассажиров просят быть внимательнее.

Авиакомпания NordStar не имеет никакого отношения к любым другим интернет-ресурсам, использующим в имени своего домена слово «nordstar», и убедительно просит пассажиров и партнёров для получения достоверной информации и приобретения авиабилетов на рейсы авиакомпании обращаться только к официальному источнику. Воспользовавшись услугами ложного сайта, пассажиры могут стать объектом мошенничества.

Просмотров:295 Авиакомпания NordStar предупреждает о появлении в интернете сайта, предлагающего приобретение авиабилетов на рейсы авиакомпании NordStar схожего доменным именем с официальным сайтом авиакомпании. В связи с возможностью появления других подобных сайтов авиакомпания напоминает адрес официального сайта – www.nordstar.ru.Авиакомпания NordStar не имеет никакого отношения к любым другим интернет-ресурсам, использующим в имени своего домена слово «nordstar», и убедительно просит пассажиров и партнёров для получения достоверной информации и приобретения авиабилетов на рейсы авиакомпании обращаться только к официальному источнику. Воспользовавшись услугами ложного сайта, пассажиры могут стать объектом мошенничества.