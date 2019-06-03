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3 июня 2019, 14:24



Краевые парламентарии поддержали временные поправки в «закон о тишине», предложенные депутатами Норильска.

Проект закона о внесении изменений сегодня рассмотрели на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан. С докладом выступил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Он сообщил, что строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в Норильске идёт в рамках реализации соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем». Отдельные виды строительных работ на Крайнем Севере можно проводить лишь при определённой температуре. Для того чтобы своевременно ввести комплекс в эксплуатацию, строительство нужно вести в три смены. С учётом ландшафтных особенностей расположения Норильска объект возможно возвести только в жилой зоне, что сопряжено с деятельностью, нарушающей тишину и покой граждан. С подрядными организациями достигнута договорённость о том, что в ночное время уровень шума будет максимально низким. - Наиболее шумные работы, например, установка фундамента со сваями, уже проведены, - отметил Александр Пестряков. – Строящийся комплекс находится далеко от жилой застройки. Но горожане могут слышать звук подъезжающей и отъезжающей техники. Законопроектом предлагается установить возможность ведения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в период с 22 до 9 часов. Изменения будут временными и продлятся до 1 октября 2020 года, то есть до сдачи объекта в эксплуатацию. - Норильск — это особый город, важно, чтобы люди там жили, а не выживали. Это самый северный город в мире с такой инфраструктурой. Спорткомплекс — объект с яркой социальной направленностью, он нацелен на молодёжь, здоровый образ жизни. Его значимость велика, - сказал председатель профильного комитета Анатолий Самков. Члены комитета с этим согласились и в первом чтении поддержали законопроект. Ко второму чтению потребуется учесть технические замечания, после чего документ в двух чтениях будет вынесен на заседание сессии, сообщила пресс-служба Заксобрания края. Фото Ирины Яринской

Просмотров:239 Как ранее сообщалось, Норильский городской Совет депутатов обратился в Законодательное собрание с инициативой внести изменения в статьи 1.1 и 16.3 Закона края «Об административных правонарушениях». В Норильске возводится спортивный комплекс, и чтобы успеть за короткое северное лето выполнить некоторые работы, строить придётся и по ночам. Поэтому требуется внести временные поправки в «закон о тишине».Проект закона о внесении изменений сегодня рассмотрели на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан. С докладом выступил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Он сообщил, что строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в Норильске идёт в рамках реализации соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем».Отдельные виды строительных работ на Крайнем Севере можно проводить лишь при определённой температуре. Для того чтобы своевременно ввести комплекс в эксплуатацию, строительство нужно вести в три смены. С учётом ландшафтных особенностей расположения Норильска объект возможно возвести только в жилой зоне, что сопряжено с деятельностью, нарушающей тишину и покой граждан. С подрядными организациями достигнута договорённость о том, что в ночное время уровень шума будет максимально низким.- Наиболее шумные работы, например, установка фундамента со сваями, уже проведены, - отметил Александр Пестряков. – Строящийся комплекс находится далеко от жилой застройки. Но горожане могут слышать звук подъезжающей и отъезжающей техники.Законопроектом предлагается установить возможность ведения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в период с 22 до 9 часов. Изменения будут временными и продлятся до 1 октября 2020 года, то есть до сдачи объекта в эксплуатацию.- Норильск — это особый город, важно, чтобы люди там жили, а не выживали. Это самый северный город в мире с такой инфраструктурой. Спорткомплекс — объект с яркой социальной направленностью, он нацелен на молодёжь, здоровый образ жизни. Его значимость велика, - сказал председатель профильного комитета Анатолий Самков.Члены комитета с этим согласились и в первом чтении поддержали законопроект. Ко второму чтению потребуется учесть технические замечания, после чего документ в двух чтениях будет вынесен на заседание сессии, сообщила пресс-служба Заксобрания края.Фото Ирины Яринской