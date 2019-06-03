Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 июня 2019, 14:52



Поклонники творчества норильского поэта Валерия Кравца празднуют его 80-летие.

Сегодня Валерий Кравец живёт в Королёве и продолжает писать стихи о Севере, суровой красоте его природы, мужественных людях, живущих в этом крае. Практически каждый год Кравец издает по книге и всегда передаёт вышедшие сборники Централизованной библиотечной системе Норильска. В библиотеках города проходят мероприятия, приуроченные к юбилею поэта. Сегодня в публичной библиотеке открывается книжно-иллюстративная выставка «А годы, как строчки, летят». На ней представлены книги Кравца, интервью, статьи о нём. Экспозиция рассказывает не только о литературном наследии поэта, но и о непростой жизни, нравственном выборе и гражданской позиции. Завтра, 4 июня, в публичной библиотеке пройдёт час поэзии «Опрятность собственной души», специалисты библиотеки познакомят читателей с многогранным творчеством поэта и прочитают стихи. 7 июня для пользователей сети Интернет стартует виртуальная выставка, на которой представят материалы об авторе и его знаковые сборники. 11 июня в кайерканской библиотеке № 10 пройдёт поэтический час «Я поэт печальный, как дождинка». Читатели смогут приобщиться к творчеству писателя, узнать о его писательской философии и познакомиться с книжной выставкой. Заключительным мероприятием юбилейного цикла станет творческий вечер «А годы, как строчки, летят» в публичной библиотеке 14 июня в 18.00. Поклонники творчества Валерия Ефимовича прочтут вслух стихотворения, написанные о Норильске, познакомятся с увлекательной биографией поэта и сыграют в литературную игру «Буриме», сообщается на сайте Централизованной библиотечной системы Норильска.

Просмотров:211 С 1974 по 1990 год Валерий Ефимович был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР по северным районам Красноярского края, опубликовал целый ряд телевизионных документальных фильмов и сюжетов. По роду занятий Валерий Кравец побывал на многих полярных станциях, на всех атомных ледоколах, работал в Арктике на трассе Северного морского пути. Вместе с долганской поэтессой Огдо Аксёновой создавал долганский букварь.Сегодня Валерий Кравец живёт в Королёве и продолжает писать стихи о Севере, суровой красоте его природы, мужественных людях, живущих в этом крае. Практически каждый год Кравец издает по книге и всегда передаёт вышедшие сборники Централизованной библиотечной системе Норильска.В библиотеках города проходят мероприятия, приуроченные к юбилею поэта. Сегодня в публичной библиотеке открывается книжно-иллюстративная выставка «А годы, как строчки, летят». На ней представлены книги Кравца, интервью, статьи о нём. Экспозиция рассказывает не только о литературном наследии поэта, но и о непростой жизни, нравственном выборе и гражданской позиции.Завтра, 4 июня, в публичной библиотеке пройдёт час поэзии «Опрятность собственной души», специалисты библиотеки познакомят читателей с многогранным творчеством поэта и прочитают стихи. 7 июня для пользователей сети Интернет стартует виртуальная выставка, на которой представят материалы об авторе и его знаковые сборники. 11 июня в кайерканской библиотеке № 10 пройдёт поэтический час «Я поэт печальный, как дождинка». Читатели смогут приобщиться к творчеству писателя, узнать о его писательской философии и познакомиться с книжной выставкой.Заключительным мероприятием юбилейного цикла станет творческий вечер «А годы, как строчки, летят» в публичной библиотеке 14 июня в 18.00. Поклонники творчества Валерия Ефимовича прочтут вслух стихотворения, написанные о Норильске, познакомятся с увлекательной биографией поэта и сыграют в литературную игру «Буриме», сообщается на сайте Централизованной библиотечной системы Норильска.