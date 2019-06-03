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3 июня 2019, 15:26



Из четырех аварийных гостинок Норильска расселили всего чуть больше трети жильцов.

Осталось расселить 706 жилых помещений, из них в собственности граждан 312 квартир; по договорам социального найма - 245; по иным видам найма (служебный, коммерческий, общежития) - 149. «Процесс переселения граждан из аварийных домов непростой и длительный, необходимо провести все процедуры, предусмотренные законодательством, для обеспечения жилищных прав граждан. Зачастую переселение граждан затягивается в связи с судебными процессами», - сообщает Денис Вальтер. Переселение ведётся в соответствии с Положением о переселении норильчан из непригодных жилых помещений муниципального жилищного фонда. При этом собственникам гостинок либо возмещают стоимость аварийного жилья, либо предоставляют взамен другую квартиру аналогичной площади. Для выплаты компенсации независимые профессиональные оценщики дают заключение о рыночной стоимости квартир. При этом, к слову, администрация города не может влиять на результаты независимой оценки, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если горожане выбирают вместо компенсации переезд, им предоставляется другая квартира, которая по Положению должна быть благоустроенной, отвечать установленным требованиям и находиться в границах города. Допускается предоставление жилья большей площади, но не более чем на 20 кв. м. Управление жилищного фонда обеспечивает проведение независимой оценки и занимаемого жилья, и предоставляемого. Если стоимость новой квартиры больше, чем старой, то собственник должен перечислить разницу в бюджет города, и наоборот. Нанимателям по договору социального найма предлагается не более трёх вариантов равноценных по площади квартир. В случае отказа наниматель и члены его семьи выселяются в судебном порядке в один из предлагаемых вариантов жилья. Нанимателям по договорам служебного и коммерческого найма предоставляется другое жильё на основании ходатайства работодателя. Из-за того что большинство собственников аварийного жилья желают получить денежную компенсацию, вариантов для переселения сегодня достаточно. Жителям Кайеркана, где расселяются сразу три гостинки, предлагается жильё в их же районе – здесь тоже проблем с квартирами нет. После расселения и оформления всех документов аварийные дома будут снесены, но пока в бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы средства на снос этих домов не предусмотрены. Фото Марины Андриюк

Просмотров:298 Напомним, в октябре 2017 года четыре дома гостиничного типа были признаны аварийными и подлежащими сносу. Это дома по адресам: Лауреатов, 31, Надеждинская, 18, Шахтёрская, 5 и 18. В общей сложности подлежали расселению 1100 жилых помещений. Как сообщает и. о. начальника управления жилищного фонда администрации Норильска Денис Вальтер, сегодня расселено 394 жилых помещения.Осталось расселить 706 жилых помещений, из них в собственности граждан 312 квартир; по договорам социального найма - 245; по иным видам найма (служебный, коммерческий, общежития) - 149.«Процесс переселения граждан из аварийных домов непростой и длительный, необходимо провести все процедуры, предусмотренные законодательством, для обеспечения жилищных прав граждан. Зачастую переселение граждан затягивается в связи с судебными процессами», - сообщает Денис Вальтер.Переселение ведётся в соответствии с Положением о переселении норильчан из непригодных жилых помещений муниципального жилищного фонда. При этом собственникам гостинок либо возмещают стоимость аварийного жилья, либо предоставляют взамен другую квартиру аналогичной площади.Для выплаты компенсации независимые профессиональные оценщики дают заключение о рыночной стоимости квартир. При этом, к слову, администрация города не может влиять на результаты независимой оценки, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации.В случае если горожане выбирают вместо компенсации переезд, им предоставляется другая квартира, которая по Положению должна быть благоустроенной, отвечать установленным требованиям и находиться в границах города.Допускается предоставление жилья большей площади, но не более чем на 20 кв. м. Управление жилищного фонда обеспечивает проведение независимой оценки и занимаемого жилья, и предоставляемого. Если стоимость новой квартиры больше, чем старой, то собственник должен перечислить разницу в бюджет города, и наоборот.Нанимателям по договору социального найма предлагается не более трёх вариантов равноценных по площади квартир. В случае отказа наниматель и члены его семьи выселяются в судебном порядке в один из предлагаемых вариантов жилья.Нанимателям по договорам служебного и коммерческого найма предоставляется другое жильё на основании ходатайства работодателя.Из-за того что большинство собственников аварийного жилья желают получить денежную компенсацию, вариантов для переселения сегодня достаточно. Жителям Кайеркана, где расселяются сразу три гостинки, предлагается жильё в их же районе – здесь тоже проблем с квартирами нет.После расселения и оформления всех документов аварийные дома будут снесены, но пока в бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы средства на снос этих домов не предусмотрены.Фото Марины Андриюк