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3 июня 2019, 15:31



В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защиты детей.

В заключительный игровой день в матче за третье место «Норильск-1», ведомый тренером Сергеем Иониным, переиграл своих соперников из Кайеркана (тренер Александр Суровцев) - 3:0. В финальном поединке встретились команды «Норильск-2» (тренер Николай Павлов) и «Талнах» (тренер Таймураз Цориев). Несмотря на отчаянные попытки футболистов из рудной столицы навязать свою игру, их визави из Центрального района оказались на голову сильнее, добившись убедительной победы со счётом 5:1. Также были определены полезные игроки турнира в каждой команде: Эльсевар Рагимов – «Норильск-1», Гурбан Гурбанов – «Талнах», Теймур Казиев – «Норильск-2» и Сергей Деденев – «Кайеркан». Фото участников соревнований

Просмотров:309 В соревнованиях, которые состоялись в Доме физической культуры и стали заключительными в этом спортивном сезоне, приняли участие воспитанники спортивной школы № 6 – четыре команды игроков со всех районов города. Встречи проходили два дня по олимпийской системе.В заключительный игровой день в матче за третье место «Норильск-1», ведомый тренером Сергеем Иониным, переиграл своих соперников из Кайеркана (тренер Александр Суровцев) - 3:0. В финальном поединке встретились команды «Норильск-2» (тренер Николай Павлов) и «Талнах» (тренер Таймураз Цориев). Несмотря на отчаянные попытки футболистов из рудной столицы навязать свою игру, их визави из Центрального района оказались на голову сильнее, добившись убедительной победы со счётом 5:1.Также были определены полезные игроки турнира в каждой команде: Эльсевар Рагимов – «Норильск-1», Гурбан Гурбанов – «Талнах», Теймур Казиев – «Норильск-2» и Сергей Деденев – «Кайеркан».Фото участников соревнований