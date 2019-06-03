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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
20:25 Участниками акции «Сохрани жизнь велосипедиста» стали 72 человека.
18:10 В Норильске прошёл Чудо-Чадо-карнавал. В этом году большое костюмированное шоу отличалось оригинальной эстетикой, высоким мастерством интерактивной игры и посвящалось теме театра.
17:59 1 июня Кайеркан раскрасил детей «Красками лета».
17:58 Более четырёх тысяч таймырцев и норильчан приняли участие в фестивале «Танцующий лёд».
17:30 В минувшие выходные Молодёжный центр Кайеркана превратился в детский.
16:10 На ЕГЭ по русскому языку у одного из выпускников обнаружили телефон, и теперь он останется без аттестата.
16:05 Тхэквондист Роман Ярмолюк стал победителем второго этапа летней спартакиады учащихся России.
15:31 В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защиты детей.
15:26 Из четырех аварийных гостинок Норильска расселили всего чуть больше трети жильцов.
14:52 Поклонники творчества норильского поэта Валерия Кравца празднуют его 80-летие.
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