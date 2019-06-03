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3 июня 2019, 16:05

Тхэквондист Роман Ярмолюк стал победителем второго этапа летней спартакиады учащихся России.


Всероссийская летняя спартакиада проводится каждые два года, воспитанники российских спортивных школ соревнуются на ней по 42 видам спорта в три этапа – региональный, окружной и финальный. Норильчанин выступил в составе сборной Красноярского края на окружном этапе (Сибирский федеральный округ), который прошёл в Ачинске в минувшие выходные, и добился убедительной победы.
На очереди у спортсмена, тренирующегося в спортивной школе № 4, финальный этап спартакиады. Он пройдёт в июле в Новочебоксарске (Чувашия).
Добавим, что Роман Ярмолюк в этом спортивном сезоне показал высокий результат, завоевав также золотые медали на первенстве Красноярского края и Сибирского федерального округа.
Фото участников соревнований
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