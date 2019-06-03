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3 июня 2019, 16:10



На ЕГЭ по русскому языку у одного из выпускников обнаружили телефон, и теперь он останется без аттестата.



Просмотров:269 Сегодня в Норильске, как и по всей стране, прошёл второй обязательный экзамен для одиннадцатиклассников – по русскому языку. В нём приняли участие 1294 человека, среди которых 1280 – выпускники школ.Экзамен длился 3,5 часа. Работа состояла из двух частей: 26 заданий с кратким ответом и сочинения. ЕГЭ по русскому языку - один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Для этого нужно набрать минимум - 24 балла. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любую специальность. Проходной порог в вузы выше - 36 баллов.Во время сегодняшнего экзамена в пункте проведения ЕГЭ в 36-й школе один из выпускников нарушил правила и пронёс с собой сотовый телефон. Молодого человека отстранили от работы. Пересдать экзамен он сможет только в следующем году.Остальные участники экзамена узнают свои результаты 20 июня.