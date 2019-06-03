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3 июня 2019, 17:30



В минувшие выходные Молодёжный центр Кайеркана превратился в детский.

1 и 2 июня здесь прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей. В субботу самые маленькие жители Кайеркана – полсотни ребятишек в возрасте от 1 года до 5 лет – путешествовали по стране «Малышандия». Рисовали песком, создавали цветную массу для лепки, играли на музыкальных инструментах, преодолевали полосу препятствий и помогали сказочным персонажам. В финале все получили воздушные шарики и потом ещё долго резвились на игровой площадке. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского конкурса "Город детства", направленного на укрепление семейных ценностей и поддержку семей с детьми. В воскресенье «Пробежаться по радуге» пришли более 400 детей и подростков. К мастерам аквагрима очередь тянулась до самого закрытия. Шоу мыльных пузырей собрало не меньше зрителей. Все желающие оказывались внутри гигантского пузыря и делали фото на память. Педагоги Дома детского творчества увлекали детвору на различные мастер-классы, а клоуны - на весёлые соревнования. Передохнуть от активных развлечений и шумной толпы можно было в сенсорной комнате «Чудесенка». Работали выставка-продажа игрушек ручной работы, мини-бар со сладостями. И, конечно, в этот день на игровой площадке «Карусель» был аншлаг. Завершился праздник танцевальным флешмобом и дискотекой для тех, кто постарше. Фото предоставлено Молодёжным центром

Просмотров:170 1 и 2 июня здесь прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей. В субботу самые маленькие жители Кайеркана – полсотни ребятишек в возрасте от 1 года до 5 лет – путешествовали по стране «Малышандия». Рисовали песком, создавали цветную массу для лепки, играли на музыкальных инструментах, преодолевали полосу препятствий и помогали сказочным персонажам. В финале все получили воздушные шарики и потом ещё долго резвились на игровой площадке. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского конкурса "Город детства", направленного на укрепление семейных ценностей и поддержку семей с детьми.В воскресенье «Пробежаться по радуге» пришли более 400 детей и подростков. К мастерам аквагрима очередь тянулась до самого закрытия. Шоу мыльных пузырей собрало не меньше зрителей. Все желающие оказывались внутри гигантского пузыря и делали фото на память. Педагоги Дома детского творчества увлекали детвору на различные мастер-классы, а клоуны - на весёлые соревнования. Передохнуть от активных развлечений и шумной толпы можно было в сенсорной комнате «Чудесенка». Работали выставка-продажа игрушек ручной работы, мини-бар со сладостями. И, конечно, в этот день на игровой площадке «Карусель» был аншлаг. Завершился праздник танцевальным флешмобом и дискотекой для тех, кто постарше.Фото предоставлено Молодёжным центром