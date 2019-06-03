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3 июня 2019, 17:58



Более четырёх тысяч таймырцев и норильчан приняли участие в фестивале «Танцующий лёд».

Девиз фестиваля «Хочешь растопить лёд? Танцуй!», и гости праздника в течение дня топили лёд своими танцами с огромным удовольствием. Однако чтобы фестиваль прошёл без сучка и задоринки, а природа услышала мольбы северян о наступлении лета, представители пяти этносов Таймыра - ненцы, долганы, нганасаны, энцы и эвенки - в национальных одеждах совершили обряд поклонения воде, в котором воззвали к духам природы и стихий, принесли благодарность воде. Хранительницы огня передали свою силу самому сильному шаману Таймыра, а вокруг огня закружился и понёсся хоровод дружбы. Событие происходило с полудня до пяти часов вечера на нескольких площадках. Главный танцпол разместился на площади перед Таймырским краеведческим музеем. На сцене зажигали танцевальные коллективы Большого Норильска и Дудинки, а прямо перед сценой мог танцевать в своём ритме любой гость фестиваля. Вторая площадка «Детские забавы» расположилась в двух точках, справа от музея и возле администрации. Детвора могла поучаствовать в различных мастер-классах, испытать восторг от шоу мыльных пузырей, преобразиться с помощью аквагрима, стать участником интерактивного спектакля. Не менее интересно было прогуляться по набережной и окунуться в атмосферу «Арктического Арбата», послушать уличных музыкантов, поучаствовать в пленэре, полюбоваться творчеством дудинских художников и приобрести себе на память понравившуюся работу. Всех проголодавшихся и замёрзших ждали на «Обеденной террасе», где наливали горячий чай и предлагали различные напитки, угощали горячими пирожками, шашлыками с пылу с жару, блинами и прочими вкусностями. Сделать фото на память можно было на мини-аллее «В ожидании ледохода». 120 гостей фестиваля побывали на спектакле театра-студии «Белые птицы» - «Ялико и Ярко», который прошёл в конференц-зале музея. Экспозиции Таймырского краеведческого музея посетило 950 человек. Завершилась череда фестивальных мероприятий зажигательным выступлением норильской рок-группы ZIPPERS и песнями о любви, отличном настроении и жизни. Басист Денис Майданов, барабанщик Александр Клевцов, гитарист Александр Лысенко и вокалистка Екатерина Карасёва своей музыкой и пением заставили танцевать всех, кто до этого отнекивался и стеснялся. Фото Ирины Яринской

Просмотров:201 Фестиваль «Танцующий лёд» проходит в Дудинке второй раз и собирает тысячи северян. Организаторы столь масштабного мероприятия - администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель». В этот раз по самым скромным подсчётам из Норильска в столицу Таймыра приехало более полутора тысяч норильчан, и это не считая волонтёров и организаторов фестиваля.Девиз фестиваля «Хочешь растопить лёд? Танцуй!», и гости праздника в течение дня топили лёд своими танцами с огромным удовольствием. Однако чтобы фестиваль прошёл без сучка и задоринки, а природа услышала мольбы северян о наступлении лета, представители пяти этносов Таймыра - ненцы, долганы, нганасаны, энцы и эвенки - в национальных одеждах совершили обряд поклонения воде, в котором воззвали к духам природы и стихий, принесли благодарность воде. Хранительницы огня передали свою силу самому сильному шаману Таймыра, а вокруг огня закружился и понёсся хоровод дружбы.Событие происходило с полудня до пяти часов вечера на нескольких площадках. Главный танцпол разместился на площади перед Таймырским краеведческим музеем. На сцене зажигали танцевальные коллективы Большого Норильска и Дудинки, а прямо перед сценой мог танцевать в своём ритме любой гость фестиваля. Вторая площадка «Детские забавы» расположилась в двух точках, справа от музея и возле администрации. Детвора могла поучаствовать в различных мастер-классах, испытать восторг от шоу мыльных пузырей, преобразиться с помощью аквагрима, стать участником интерактивного спектакля. Не менее интересно было прогуляться по набережной и окунуться в атмосферу «Арктического Арбата», послушать уличных музыкантов, поучаствовать в пленэре, полюбоваться творчеством дудинских художников и приобрести себе на память понравившуюся работу.Всех проголодавшихся и замёрзших ждали на «Обеденной террасе», где наливали горячий чай и предлагали различные напитки, угощали горячими пирожками, шашлыками с пылу с жару, блинами и прочими вкусностями. Сделать фото на память можно было на мини-аллее «В ожидании ледохода». 120 гостей фестиваля побывали на спектакле театра-студии «Белые птицы» - «Ялико и Ярко», который прошёл в конференц-зале музея. Экспозиции Таймырского краеведческого музея посетило 950 человек.Завершилась череда фестивальных мероприятий зажигательным выступлением норильской рок-группы ZIPPERS и песнями о любви, отличном настроении и жизни. Басист Денис Майданов, барабанщик Александр Клевцов, гитарист Александр Лысенко и вокалистка Екатерина Карасёва своей музыкой и пением заставили танцевать всех, кто до этого отнекивался и стеснялся.Фото Ирины Яринской