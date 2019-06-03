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3 июня 2019, 17:59



1 июня Кайеркан раскрасил детей «Красками лета».

Игровая программа была наполнена весёлыми развлечениями: дети с удовольствием танцевали, отгадывали загадки, состязались в силе и ловкости, и всё это для того, чтобы вернуть северному лету краски, украденные волшебником Лордом Злыднем. Конечно, добро победило, всем участникам были вручены подарки и сувениры! И жизнь вновь раскрасилась летними яркими красками! Концертные номера в программе представили коллективы Дома детского творчества - вокальный ансамбль «Ровесник» и хореографический ансамбль «Самоцветы». А в финале всех зрителей ждал сюрприз – демонстрация фрагментов любимых мультсериалов «Маша и медведь», «Дружные мопсы», «Озорная семейка» и «Смешарики». Фото предоставлены КДЦ "Юбилейный"

Просмотров:180 Совместный проект Дома детского творчества и КДЦ «Юбилейный» ежегодно привлекает мальчишек и девчонок Кайеркана возможностью весело провести время, поучаствовать в играх и конкурсах, посмотреть мультфильмы и творческие номера с участием своих друзей. У входа в центр гостей праздника встречали сказочные герои в костюмах ростовых кукол, звучала весёлая музыка, и даже снегопад не омрачил праздничного настроения детям и взрослым.Игровая программа была наполнена весёлыми развлечениями: дети с удовольствием танцевали, отгадывали загадки, состязались в силе и ловкости, и всё это для того, чтобы вернуть северному лету краски, украденные волшебником Лордом Злыднем. Конечно, добро победило, всем участникам были вручены подарки и сувениры! И жизнь вновь раскрасилась летними яркими красками!Концертные номера в программе представили коллективы Дома детского творчества - вокальный ансамбль «Ровесник» и хореографический ансамбль «Самоцветы». А в финале всех зрителей ждал сюрприз – демонстрация фрагментов любимых мультсериалов «Маша и медведь», «Дружные мопсы», «Озорная семейка» и «Смешарики».Фото предоставлены КДЦ "Юбилейный"