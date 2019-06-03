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3 июня 2019, 18:10

В Норильске прошёл Чудо-Чадо-карнавал. В этом году большое костюмированное шоу отличалось оригинальной эстетикой, высоким мастерством интерактивной игры и посвящалось теме театра.


58 организаций Большого Норильска подготовили красочные команды для выхода в свет. Главными участниками праздника стали маленькие норильчане. И взрослые расстарались на все сто, чтобы сделать их счастливыми.
В этом году организаторы приложили максимум усилий, чтобы порадовать горожан: действо получилось ошеломительное, пышное. Несмотря на холодную погоду и первый летний снег, отсутствие солнца, город сиял улыбками участников карнавала и многочисленных зрителей, пришедших поглазеть на это чудо чудное. А посмотреть было на что: праздник нынче посвятили Году театра, дав волю фантазии норильчан, которые наряжались в кого угодно - от персонажей «Золотого ключика» до героев трагедий Шекспира. Шествие началось у музея, на Театральной площади праздник достиг своего апогея.
По главной улице города двигалась огромная, с километр, вереница разряженных и абсолютно счастливых людей - больших и маленьких. Пожарные, Дюймовочки и Принцы, Шахматные королевы, люди-цветы, люди-животные, люди-часы - кого тут только не было!
Костюмы наш народ соорудил шедевральные. Что интересно, в масках шли не профессиональные актеры (этих были единицы), а обычные горожане, которые за два месяца до карнавала взялись придумывать шляпы, балаганные повозки, волшебные накидки и доспехи, тыквы и кареты. На Фабрике карнавала в будущем музее современного искусства, на собственных кухнях, в детских садах и школах воплотились все свои смелые идеи.
При кажущейся хаотичности процесса впервые за пять лет существования карнавала в Норильске шоу приобрело стройную сюжетную основу, чёткие линии и своё лицо, пусть и состоящее из тысячи масок. И всё это благодаря профессиональным «рулевым» праздника.
Напомним, кураторами фестиваля в этом году стали управление по делам культуры и искусства администрации города, при поддержке «Норникеля», а также Ассоциация организаторов фестивалей уличных театров, уличный театр маски «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург) с его арт-группой и движущимся перформансом.
Фото Ирины Яринской
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