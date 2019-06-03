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3 июня 2019, 20:25



Участниками акции «Сохрани жизнь велосипедиста» стали 72 человека.

Один из руководителей РСОО «Шторм» Алексей Яковлев отметил, что этот велопробег будет не единственным мероприятием, в котором примут участие велосипедисты Норильска. В эту субботу, 8 июня, в 14 часов в норильском Молодёжном центре пройдёт круглый стол с представителями Госавтоинспекции и велосипедистами города, на котором будут затронуты жизненно актуальные проблемы, например о новых поправках в ПДД. Особый акцент будет сделан на правила дорожного движения для велосипедистов. На круглый стол приглашаются все желающие. Фото участников велопробега

Просмотров:254 Акция прошла 2 июня и была приурочена ко Всемирному дню велосипедиста. В час дня колонна велолюбителей в сопровождении машины ДПС стартовала от магазина «Спортландия» (ул. Орджоникидзе, 1) и направилась в сторону Ленинского проспекта, 1. В пробеге приняли участие ребята из Движения молодых специалистов, МЧС, ГИБДД. В течение получаса разномастная колонна, соблюдая правила дорожного движения, двигалась в сторону технической библиотеки, где сделала фото на память о первом летнем велопробеге. Организаторы акции: региональная спортивная общественная организация «Шторм», сообщество велосипедистов «ВелоНорильск» и ГИБДД.Один из руководителей РСОО «Шторм» Алексей Яковлев отметил, что этот велопробег будет не единственным мероприятием, в котором примут участие велосипедисты Норильска. В эту субботу, 8 июня, в 14 часов в норильском Молодёжном центре пройдёт круглый стол с представителями Госавтоинспекции и велосипедистами города, на котором будут затронуты жизненно актуальные проблемы, например о новых поправках в ПДД. Особый акцент будет сделан на правила дорожного движения для велосипедистов. На круглый стол приглашаются все желающие.Фото участников велопробега