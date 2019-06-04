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4 июня 2019, 11:18



Сегодня на сессии Заксобрания планируют рассмотреть поправки в ряд законов края, имеющих социальную направленность.

Законопроекты напрямую связаны с необходимостью усовершенствовать систему управления в сфере социальной защиты населения в Красноярском крае. Она станет работать более эффективно. Новые механизмы позволят качественнее расходовать бюджетные средства, которые направляются в территории. Социальные услуги и социальную помощь населению будут оказывать в полном объёме, на прежнем уровне сохранится финансирование отрасли, отмечают в пресс-службе регионального парламента. Первый законопроект, который выносится на заседание сессии, касается изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан. Второй называется - «О внесении изменений в законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». - Суть новелл: предлагается с 1 января 2020 года не передавать полномочия по отрасли соцзащиты муниципальным образованиям. То есть они останутся у краевой власти. Будет усовершенствован механизм назначения и осуществления социальных выплат. Сейчас они идут через Центр социальных выплат Красноярского края. Его функции расширят, при этом функционал территориальных подразделений сохранится. С 1 октября 2019 года в ряде территорий края будет запущен «пилотный» проект. Технические вопросы сейчас тщательно прорабатываются, - говорится в пресс-релизе Законодательного собрания края. Фото www.sobranie.info

Просмотров:258 Законопроекты напрямую связаны с необходимостью усовершенствовать систему управления в сфере социальной защиты населения в Красноярском крае. Она станет работать более эффективно. Новые механизмы позволят качественнее расходовать бюджетные средства, которые направляются в территории. Социальные услуги и социальную помощь населению будут оказывать в полном объёме, на прежнем уровне сохранится финансирование отрасли, отмечают в пресс-службе регионального парламента.Первый законопроект, который выносится на заседание сессии, касается изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан. Второй называется - «О внесении изменений в законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».- Суть новелл: предлагается с 1 января 2020 года не передавать полномочия по отрасли соцзащиты муниципальным образованиям. То есть они останутся у краевой власти. Будет усовершенствован механизм назначения и осуществления социальных выплат. Сейчас они идут через Центр социальных выплат Красноярского края. Его функции расширят, при этом функционал территориальных подразделений сохранится. С 1 октября 2019 года в ряде территорий края будет запущен «пилотный» проект. Технические вопросы сейчас тщательно прорабатываются, - говорится в пресс-релизе Законодательного собрания края.Фото www.sobranie.info