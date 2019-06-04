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4 июня 2019, 11:55



В минздраве Красноярского края прокомментировали обращение норильского активиста о перинатальном центре.

В минздраве пояснили, что некоторые факты в обращении изложены некорректно. В то же время замечания к работе перинатального центра действительно есть. В настоящее время медучреждение проверяют прокуратура и отдел надзорной деятельности МЧС по Норильску. - Руководство больницы уже сообщило обо всех дефектах заказчику – управлению капитального строительства Красноярского края и генподрядчику - компании «Медкон». Они будут устранены в рамках гарантийных обязательств. При этом приостанавливать деятельности учреждения не придётся, - пишет «ФедералПресс» со ссылкой на ведомство.

Просмотров:365 В министерстве здравоохранения Красноярского края прокомментировали обращение, направленное норильским общественником в приёмную президента РФ, сообщает «ФедералПресс». В письме говорится о нарушениях в работе норильского перинатального центра, в частности, о несоответствии требованиям безопасности.В минздраве пояснили, что некоторые факты в обращении изложены некорректно. В то же время замечания к работе перинатального центра действительно есть. В настоящее время медучреждение проверяют прокуратура и отдел надзорной деятельности МЧС по Норильску.- Руководство больницы уже сообщило обо всех дефектах заказчику – управлению капитального строительства Красноярского края и генподрядчику - компании «Медкон». Они будут устранены в рамках гарантийных обязательств. При этом приостанавливать деятельности учреждения не придётся, - пишет «ФедералПресс» со ссылкой на ведомство.