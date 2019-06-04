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4 июня 2019, 12:37



МТС реализовала проект общедоступной сети Wi-Fi в аэропорту Норильска

Запуск сети Wi-Fi от МТС – важный этап сотрудничества компании и аэропорта «Норильск». Совместная работа началась больше пятнадцати лет назад, когда на территории была установлена первая базовая станция и пассажиры получили возможность пользоваться мобильной связью. Несмотря на суровые климатические условия Крайнего Севера, работы по запуску общедоступной сети Wi-Fi были завершены в кратчайшие сроки — с момента старта до первого подключения прошло менее недели. -- Наш город удален от всех регионов страны, из-за сложных климатических условий отправление из аэропорта может затягиваться, иногда надолго. В этих условиях качественная связь необходима, чтобы вовремя получать актуальную информацию, иметь возможность выйти в интернет. Строительство сети Wi-Fi на территории Норильска для нашей компании – важный проект: минимум раз в год большинство норильчан пользуются услугами аэропорта, и задача компании МТС – создать для них достойные условия. Абоненты МТС уже давно могут пользоваться безлимитным интернетом — но для нас, как и для аэропорта, важно, чтобы комфортные условия были доступны всем пассажирам, -- поясняет директор филиала МТС в Норильске Дмитрий Германовичус. Чтобы получить доступ к сети Wi-Fi, необходимо ввести номер мобильного телефона на этапе регистрации, получить код в виде SMS-сообщения и ввести его для подключения. Скорость доступа составляет до 2 мбит/с. Справка: По данным аэропорта «Норильск», пассажиропоток по итогам 2017 года составил 462 000 человек, грузопоток 11 515 тонн. В аэропорту также прошла реконструкция взлётно-посадочной полосы и здания, условия стали более комфортными. Исключая судоходство по Енисею и Северному морскому пути, авиасообщение – основной путь для связи жителей с другими регионами страны, а большую часть года – и единственный. При этом аэропорт нередко бывает закрыт: летом – из-за тумана, зимой - из-за снежных заносов и прочих неблагоприятных условий.

Просмотров:264 Норильск, РФ — ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о завершении реализации проекта по запуску сети Wi-Fi в аэропорту Норильска.Запуск сети Wi-Fi от МТС – важный этап сотрудничества компании и аэропорта «Норильск». Совместная работа началась больше пятнадцати лет назад, когда на территории была установлена первая базовая станция и пассажиры получили возможность пользоваться мобильной связью. Несмотря на суровые климатические условия Крайнего Севера, работы по запуску общедоступной сети Wi-Fi были завершены в кратчайшие сроки — с момента старта до первого подключения прошло менее недели.-- Наш город удален от всех регионов страны, из-за сложных климатических условий отправление из аэропорта может затягиваться, иногда надолго. В этих условиях качественная связь необходима, чтобы вовремя получать актуальную информацию, иметь возможность выйти в интернет. Строительство сети Wi-Fi на территории Норильска для нашей компании – важный проект: минимум раз в год большинство норильчан пользуются услугами аэропорта, и задача компании МТС – создать для них достойные условия. Абоненты МТС уже давно могут пользоваться безлимитным интернетом — но для нас, как и для аэропорта, важно, чтобы комфортные условия были доступны всем пассажирам, -- поясняет директор филиала МТС в Норильске Дмитрий Германовичус.Чтобы получить доступ к сети Wi-Fi, необходимо ввести номер мобильного телефона на этапе регистрации, получить код в виде SMS-сообщения и ввести его для подключения. Скорость доступа составляет до 2 мбит/с.Справка:По данным аэропорта «Норильск», пассажиропоток по итогам 2017 года составил 462 000 человек, грузопоток 11 515 тонн. В аэропорту также прошла реконструкция взлётно-посадочной полосы и здания, условия стали более комфортными. Исключая судоходство по Енисею и Северному морскому пути, авиасообщение – основной путь для связи жителей с другими регионами страны, а большую часть года – и единственный. При этом аэропорт нередко бывает закрыт: летом – из-за тумана, зимой - из-за снежных заносов и прочих неблагоприятных условий.