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4 июня 2019, 12:56



Следующая рабочая неделя будет короткой.

Таким образом, в июне этого года у нас будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник, сообщила «Российская газета». А вообще в этом году отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных.

Просмотров:263 Дополнительный выходной появится в среду, 12 июня, в связи с праздником - Днём России. Рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращён на один час, так как он является предпраздничным.Таким образом, в июне этого года у нас будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник, сообщила «Российская газета». А вообще в этом году отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных.