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4 июня 2019, 13:22



Сегодня подрядчики, строившие перинатальный центр, приступают к устранению недочётов по претензиям руководства городской больницы.

К слову, недавний инцидент, связанный с обрушением армстронгов в коридоре, никак не повлиял на устойчивость конструкции здания, проблема была устранена в тот же день и никакой угрозы пациентам сегодня не представляет. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:312 По словам Константина Горбеля, главного врача норильской городской больницы № 1, вопросов к подрядчикам с момента сдачи перинатального центра в эксплуатацию накопилась масса, однако многие из них невозможно было решить зимой. Именно поэтому строители вернулись на территорию летом, когда можно вести наружные работы, утеплять окна, а также – по списку - устранять недочёты внутренней отделки, недоработки в душевых и многое другое. Буквально вчера представители подрядной организации приехали в Норильск, а сегодня приступают к работам.К слову, недавний инцидент, связанный с обрушением армстронгов в коридоре, никак не повлиял на устойчивость конструкции здания, проблема была устранена в тот же день и никакой угрозы пациентам сегодня не представляет.Фото Владимира Макушкина