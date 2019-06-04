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4 июня 2019, 13:25



За сутки кромка льда продвинулась на сто километров, сегодня ледоход наблюдается в Потапово, что в 96 километрах от Дудинки.

Фото Дениса Гаськова

Просмотров:521 Очередная подвижка льда в Дудинке наблюдалась с 06.20, уровень воды при этом поднялся на 115 сантиметров и составляет сегодня 13,2 метра. Год назад в это же время вода достигла только 10,5 метра. В Потапово лёд движется с 05.25, при этом уровень воды поднялся почти на полтора метра и достиг отметки в 11,7 метра.Фото Дениса Гаськова