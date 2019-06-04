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4 июня 2019, 14:22



В Пушкинском сквере пройдёт традиционная литературная акция «Лето. Пушкин. Норильск», приуроченная к 220-летию со дня рождения поэта.

Этот год не станет исключением. Организаторы подготовили программу с традиционными развлечениями, мастер-классом по бальному этикету, сказочным аквагримом и буккроссингом. Участникам акции предложено принести томики Александра Сергеевича, а также запастись веерами, цилиндрами, перчатками и другими приметами пушкинской поры для создания праздничной атмосферы. Мероприятие пройдёт 6 июня в 18.00 в Пушкинском сквере по адресу: ул. Пушкина, 6а. А накануне, 5 июня, здесь состоится народный субботник. Приглашаются все желающие.

Просмотров:266 Традиция собираться вместе в Пушкинский день родилась в 2012 году, после того как в Норильске был открыт сквер с сидящим на скамеечке бронзовым поэтом в окружении его сказочных героев. На празднике 6 июня северяне самозабвенно читают стихи, поют песни, водят хороводы, делятся книгами и интересной информацией о жизни и творчестве Александра Сергеевича.Этот год не станет исключением. Организаторы подготовили программу с традиционными развлечениями, мастер-классом по бальному этикету, сказочным аквагримом и буккроссингом. Участникам акции предложено принести томики Александра Сергеевича, а также запастись веерами, цилиндрами, перчатками и другими приметами пушкинской поры для создания праздничной атмосферы.Мероприятие пройдёт 6 июня в 18.00 в Пушкинском сквере по адресу: ул. Пушкина, 6а. А накануне, 5 июня, здесь состоится народный субботник. Приглашаются все желающие.