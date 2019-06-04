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4 июня 2019, 15:55



На реке Хете перевернулась лодка с тремя молодыми людьми: двое погибли.

Сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливается, кому принадлежала лодка, опрашиваются очевидцы. По итогам примут процессуальное решение.

Просмотров:273 Как сообщили в следственном комитете, трое парней 17, 20 и 24 лет выехали рано утром на рыбалку. Моторная лодка «Казанка» перевернулась, все они оказались в воде. В результате 20-летний молодой человек не смог выплыть и утонул, его 17-летний товарищ добрался до берега, но через какое-то время умер от обморожения. 24-летний молодой человек выжил.Сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливается, кому принадлежала лодка, опрашиваются очевидцы. По итогам примут процессуальное решение.