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4 июня 2019, 16:09



Открыт приём работ на ежегодную региональную художественную выставку «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края».

К участию в выставке приглашаются авторы, имеющие специальное художественное образование, члены творческих союзов, ассоциаций, студенты художественных отделений старше 16 лет. Выставочный комитет готов рассмотреть художественные работы, выполненные в любом направлении, на свободную тему, в различных техниках и материалах. В выставком входят представители профессионального сообщества художников, искусствоведы и другие персоналии, обладающие достаточными компетенциями для работы в его составе, отметили в норильском музее. С условиями участия в выставке можно ознакомиться в положении, которое размещено на сайте norilskmuseum.ru На фото работа «Наше сиятельство» (2018) Владимира Егорова, участника выставки «Северная коллекция» в 2018 году.

Просмотров:201 Мероприятие организовано управлением по делам культуры и искусства администрации Норильска совместно с Музеем Норильска. Выставка откроется к Международному дню художника в декабре в художественной галерее (Талнахская, 78).К участию в выставке приглашаются авторы, имеющие специальное художественное образование, члены творческих союзов, ассоциаций, студенты художественных отделений старше 16 лет. Выставочный комитет готов рассмотреть художественные работы, выполненные в любом направлении, на свободную тему, в различных техниках и материалах. В выставком входят представители профессионального сообщества художников, искусствоведы и другие персоналии, обладающие достаточными компетенциями для работы в его составе, отметили в норильском музее.С условиями участия в выставке можно ознакомиться в положении, которое размещено на сайте norilskmuseum.ruНа фото работа «Наше сиятельство» (2018) Владимира Егорова, участника выставки «Северная коллекция» в 2018 году.