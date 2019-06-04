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4 июня 2019, 16:34



Краевые парламентарии приняли в двух чтениях изменения в «закон о тишине».

Инициатива исходила от Норильского городского Совета депутатов и была рассмотрена в комитете по безопасности и защите прав граждан. Обращение вызвано необходимостью ведения строительства многофункционального физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса и в ночное время. Некоторые работы нужно успеть выполнить за короткое северное лето. С подрядными организациями достигнута договорённость о том, что по ночам уровень шума будет максимально низким. Изменения в закон будут временными и продлятся до 1 октября 2020 года, то есть до сдачи объекта в эксплуатацию. Напомним, спорткомплекс возводится в рамках реализации соглашения между Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, Норильском и «Норильским никелем». Фото www.sobranie.info

Просмотров:225 Сегодня на сессии Законодательного собрания Красноярского края депутаты приняли в двух чтениях изменения в статьи 1.1 и 16.3 Закона края «Об административных правонарушениях», сообщается на сайте парламента.Инициатива исходила от Норильского городского Совета депутатов и была рассмотрена в комитете по безопасности и защите прав граждан. Обращение вызвано необходимостью ведения строительства многофункционального физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса и в ночное время. Некоторые работы нужно успеть выполнить за короткое северное лето. С подрядными организациями достигнута договорённость о том, что по ночам уровень шума будет максимально низким.Изменения в закон будут временными и продлятся до 1 октября 2020 года, то есть до сдачи объекта в эксплуатацию.Напомним, спорткомплекс возводится в рамках реализации соглашения между Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, Норильском и «Норильским никелем».Фото www.sobranie.info