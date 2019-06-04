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4 июня 2019, 16:55



Картины помогают своему художнику. В Норильске готовится выставка-продажа картин Юрия и Елены Афоновых.

Идея создания экспозиции «Картины помогают своему художнику» связана с трудной жизненной ситуацией и состоянием здоровья художника, который месяц назад был госпитализирован в оганерскую больницу с инсультом, а сейчас проходит реабилитацию в Комплексном центре социального обслуживания населения на Маслова, 4, в Талнахе. Благотворительное мероприятие организовали родные и друзья члена Союза художников России Юрия Афонова при участии Музея Норильска и благотворительного фонда «Территория добра». На выставке-продаже, которая пройдёт 7 июня в 17.00 в норильской Арт-резиденции по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 1, помимо картин самого Юрия Николаевича будут представлены полотна жены и дочери художника. Средства, собранные на выставке, пойдут на восстановление Юрия Афонова. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:326 Идея создания экспозиции «Картины помогают своему художнику» связана с трудной жизненной ситуацией и состоянием здоровья художника, который месяц назад был госпитализирован в оганерскую больницу с инсультом, а сейчас проходит реабилитацию в Комплексном центре социального обслуживания населения на Маслова, 4, в Талнахе.Благотворительное мероприятие организовали родные и друзья члена Союза художников России Юрия Афонова при участии Музея Норильска и благотворительного фонда «Территория добра».На выставке-продаже, которая пройдёт 7 июня в 17.00 в норильской Арт-резиденции по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 1, помимо картин самого Юрия Николаевича будут представлены полотна жены и дочери художника.Средства, собранные на выставке, пойдут на восстановление Юрия Афонова.Фото Владимира Макушкина