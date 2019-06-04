Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 июня 2019, 17:02



Хранителиарктики.рф: для продвижения промыслов и ремёсел народов Севера создан специализированный интернет-портал.

Это один из примеров нового глобального интерактивного проекта. Речь идет о поддержке традиционных декоративных промыслов и культуры народов Крайнего Севера. Чтобы помочь северянам представлять свои изделия широкому кругу почитателей, проектный офис развития Арктики (ПОРА) совместно с Ассоциацией деятелей культуры для поддержки и развития талантливой молодёжи запустили сайт. Его адрес в сети Интернет - хранителиарктики.рф. Он создан для поддержки и сохранения традиционных декоративных промыслов и культуры народов Крайнего Севера. Помогали становлению проекта в Совете Федерации и Федеральном агентстве по делам национальностей. На сайте дана информация о мастерах из северных регионов России. Они представляют работы в разных техниках: резьба по кости, бисероплетение, шитьё, рукоделие. Это фотографии работ, интервью, интересные факты, тематические новости. Чтобы попасть в проект, любой мастер может самостоятельно подать онлайн-заявку и добавить портфолио в галерею. В будущем будет реализована модель маркетплейса, благодаря которому мастера смогут продавать свою продукцию и даже оформлять их доставку почитателям и покупателям. В рамках проекта также планируется проведение выставок, мастер-классов и других мероприятий в разных регионах России. Фото АиФ

Просмотров:196 Яркая выставка северных мастеров прикладного творчества открылась в конце мая в Москве. Работы талантливой молодёжи, художников, ремесленников Таймыра и Дудинки, а также их коллег по цеху из Архангельской области, республик Коми и Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа представили в здании Совета Федерации.Это один из примеров нового глобального интерактивного проекта. Речь идет о поддержке традиционных декоративных промыслов и культуры народов Крайнего Севера. Чтобы помочь северянам представлять свои изделия широкому кругу почитателей, проектный офис развития Арктики (ПОРА) совместно с Ассоциацией деятелей культуры для поддержки и развития талантливой молодёжи запустили сайт. Его адрес в сети Интернет - хранителиарктики.рф. Он создан для поддержки и сохранения традиционных декоративных промыслов и культуры народов Крайнего Севера. Помогали становлению проекта в Совете Федерации и Федеральном агентстве по делам национальностей.На сайте дана информация о мастерах из северных регионов России. Они представляют работы в разных техниках: резьба по кости, бисероплетение, шитьё, рукоделие. Это фотографии работ, интервью, интересные факты, тематические новости.Чтобы попасть в проект, любой мастер может самостоятельно подать онлайн-заявку и добавить портфолио в галерею.В будущем будет реализована модель маркетплейса, благодаря которому мастера смогут продавать свою продукцию и даже оформлять их доставку почитателям и покупателям.В рамках проекта также планируется проведение выставок, мастер-классов и других мероприятий в разных регионах России.Фото АиФ