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4 июня 2019, 17:04



Руслан Кудзиев – лучший игрок МФК «Норильский никель» по итогам сезона.

Напомним, что по итогам сезона 2018/2019 «Норильский никель» занял пятое место турнирной таблицы, набрав 64 очка в 36 играх «регулярки». Дальше команда, ведомая тренером Евгением Куксевичем, оступилась в первом же раунде, проиграв в четвертьфинальной серии плей-офф «Тюмени», которая в итоге стала чемпионом России. Фото с сайта mfcnornik.ru

Просмотров:239 Футболист, который пополнил ряды норильчан в начале минувшего розыгрыша и по его итогам стал лучшим в команде. Так решили болельщики заполярной дружины, проголосовавшие в социальных сетях за 23-летнего нападающего, игрока сборной России. Также отметим, что Кудзиев, как и год назад, стал лучшим бомбардиром Суперлиги, на этот раз забив 50 голов в 38 проведённых матчах.Напомним, что по итогам сезона 2018/2019 «Норильский никель» занял пятое место турнирной таблицы, набрав 64 очка в 36 играх «регулярки». Дальше команда, ведомая тренером Евгением Куксевичем, оступилась в первом же раунде, проиграв в четвертьфинальной серии плей-офф «Тюмени», которая в итоге стала чемпионом России.Фото с сайта mfcnornik.ru