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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:44 12 июня Ленинский проспект и Шахтёрскую улицу закроют для транспорта.
11:08 В Дудинке зафиксировали продолжительное движение льда на Енисее.
10:46 Депутаты Заксобрания приняли в двух чтениях поправки в ряд законов края, имеющих социальную направленность.
09:53 До окончания приёма заявок от участников краевого творческого конкурса «Ты в ГТО, а значит – в теме!» остался всего месяц.
18:20 В Норильске стартовала летняя оздоровительная кампания. Об этом сегодня шла речь на совещании при главе города.
18:18 29 июня во всех районах Норильска пройдёт очередной субботник, сообщил руководитель городского хозяйства Норильска.
17:37 Более ста норильчан зарегистрировались на участие в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!».
17:04 Руслан Кудзиев – лучший игрок МФК «Норильский никель» по итогам сезона.
17:02 Хранителиарктики.рф: для продвижения промыслов и ремёсел народов Севера создан специализированный интернет-портал.
16:55 Картины помогают своему художнику. В Норильске готовится выставка-продажа картин Юрия и Елены Афоновых.
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