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4 июня 2019, 17:37



Более ста норильчан зарегистрировались на участие в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!».

Объединившиеся в команды горожане оформляются на забег в офисе благотворительного фонда «Территория добра» на ул. Севастопольской, 4. Телефон для справок 465-333. Средства, полученные в виде взносов от участников забега, пойдут на оплату лечения и реабилитации четырём юным норильчанам: шестилетнему Владиславу Лисицыну с аутизмом, восьмилетней Нелли Крейс с ДЦП, трёхлетнему Алану Габараеву со спинномозговой атрофией и 16-летней Алине Орловой с липомой позвоночника и аномалией центральной нервной системы.

Просмотров:219 Официальная регистрация открылась 1 июня в день проведения Чудо-Чадо-карнавала. За несколько часов о намерении участвовать в забеге заявили 48 человек. Примерно столько же норильчан зарегистрировались на сайте благотворительного фонда «Территория добра»: www.t-dobra.ru, кликнув на баннер «Норильск, беги со мной!».Объединившиеся в команды горожане оформляются на забег в офисе благотворительного фонда «Территория добра» на ул. Севастопольской, 4. Телефон для справок 465-333.Средства, полученные в виде взносов от участников забега, пойдут на оплату лечения и реабилитации четырём юным норильчанам: шестилетнему Владиславу Лисицыну с аутизмом, восьмилетней Нелли Крейс с ДЦП, трёхлетнему Алану Габараеву со спинномозговой атрофией и 16-летней Алине Орловой с липомой позвоночника и аномалией центральной нервной системы.