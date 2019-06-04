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4 июня 2019, 18:18



29 июня во всех районах Норильска пройдёт очередной субботник, сообщил руководитель городского хозяйства Норильска.

«Сейчас работаем над заключением муниципального контракта с региональным оператором ООО «РостТех» на оказание услуг по погрузке и транспортированию мусора во время субботника. Кроме того, мы ждём от регионального оператора и изменённого графика вывоза ТКО в летний период», - рассказал Константин Купреенко. Озеленение территории общего пользования Норильска пройдёт со 2 по 7 сентября, а общегородской субботник по озеленению запланирован на 7 сентября. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:247 Санитарная очистка территорий начнётся уже 24 июня, сообщил на совещании при главе города начальник управления городского хозяйства администрации Норильска Константин Купреенко. А в субботу, 29 июня, каждый норильчанин может принять участие в традиционном общегородском субботнике.«Сейчас работаем над заключением муниципального контракта с региональным оператором ООО «РостТех» на оказание услуг по погрузке и транспортированию мусора во время субботника. Кроме того, мы ждём от регионального оператора и изменённого графика вывоза ТКО в летний период», - рассказал Константин Купреенко.Озеленение территории общего пользования Норильска пройдёт со 2 по 7 сентября, а общегородской субботник по озеленению запланирован на 7 сентября.Фото Владимира Макушкина