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4 июня 2019, 18:20



В Норильске стартовала летняя оздоровительная кампания. Об этом сегодня шла речь на совещании при главе города.

Кроме того, более 800 школьников от 14 до 18 лет смогут набраться рабочего опыта в трудовых отрядах: «В этом году мы смогли организовать 805 рабочих мест в ТОШ, на 100 больше, по сравнению с прошлым годом, - рассказала Наталья Коростелёва. – Ребята будут работать в муниципальных учреждениях и в жилищных компаниях. Таким образом, организованным отдыхом будет охвачено 3124 ребёнка, остальные дети проведут каникулы вместе с родителями». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:288 Наталья Коростелёва, заместитель главы города Норильска по социальной политике, сообщила, что в течение лета в Большом Норильске в восьми оздоровительных лагерях отдохнёт более тысячи ребятишек. Почти столько же ребят будут отдыхать в разных здравницах за пределами Норильска. И уже 17 июня начнёт работать военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера».Кроме того, более 800 школьников от 14 до 18 лет смогут набраться рабочего опыта в трудовых отрядах:«В этом году мы смогли организовать 805 рабочих мест в ТОШ, на 100 больше, по сравнению с прошлым годом, - рассказала Наталья Коростелёва. – Ребята будут работать в муниципальных учреждениях и в жилищных компаниях.Таким образом, организованным отдыхом будет охвачено 3124 ребёнка, остальные дети проведут каникулы вместе с родителями».Фото Владимира Макушкина