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5 июня 2019, 09:53



До окончания приёма заявок от участников краевого творческого конкурса «Ты в ГТО, а значит – в теме!» остался всего месяц.

В этом году в конкурсе четыре номинации: видеоролик, фотография, фотоколлаж и художественный рисунок (для участников от 9 до 16 лет). Все работы участников, которые уже поступили на рассмотрение конкурсной комиссии, можно увидеть в группе «ГТО – Красноярский край» во «ВКонтакте» по хэштегу #конкурс_тывгто_значитвтеме_2019. Тема творческих работ должна быть напрямую связана с комплексом ГТО: раскрывать историю комплекса, мотивировать к ведению здорового образа жизни, содержать процесс подготовки и выполнения нормативов, демонстрацию собственных спортивных возможностей и т. д. Материалы должны вдохновлять на занятия спортом и способствовать приобщению к физической культуре. За победу может побороться любой житель, коллектив или организация Красноярского края. Работы участников, не достигших 18 лет, принимаются с согласия их родителей или законных представителей. В каждой номинации к 15 августа будут определены победители и призёры. Условия оформления творческих работ следующие: конкурсные видеоролики в формате avi или mp4 продолжительностью не более 2 минут необходимо загрузить на сайт youtube.com и предоставить ссылку. Фото и фотоколлаж, для создания которого можно использовать не более пяти снимков, добавить в zip/rar–архив. Размер рисунков – А4 или А3. Работы должны быть выполнены на плотной бумаге для рисования или на цветном картоне. Подробнее со всеми требованиями можно ознакомиться в положении конкурса, размещённом на портале ГТО. Заявку вместе с конкурсной работой необходимо отправить на адрес электронной почты: 24gto@mail.ru. Дополнительная информация о конкурсе по телефону 8 (391) 217-99-70. Победителей и призёров наградят в торжественной обстановке, а их работы будут использоваться для пропаганды комплекса ГТО на спортивно-массовых мероприятиях, на телевидении, радио и других средствах информации.

Просмотров:78 В крае 1 июля 2019 года завершится приём заявок на участие в традиционном творческом конкурсе «Ты в ГТО, а значит – в теме!», который проводит отдел развития массового спорта и внедрения комплекса ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта.В этом году в конкурсе четыре номинации: видеоролик, фотография, фотоколлаж и художественный рисунок (для участников от 9 до 16 лет). Все работы участников, которые уже поступили на рассмотрение конкурсной комиссии, можно увидеть в группе «ГТО – Красноярский край» во «ВКонтакте» по хэштегу #конкурс_тывгто_значитвтеме_2019.Тема творческих работ должна быть напрямую связана с комплексом ГТО: раскрывать историю комплекса, мотивировать к ведению здорового образа жизни, содержать процесс подготовки и выполнения нормативов, демонстрацию собственных спортивных возможностей и т. д. Материалы должны вдохновлять на занятия спортом и способствовать приобщению к физической культуре.За победу может побороться любой житель, коллектив или организация Красноярского края. Работы участников, не достигших 18 лет, принимаются с согласия их родителей или законных представителей.В каждой номинации к 15 августа будут определены победители и призёры.Условия оформления творческих работ следующие:конкурсные видеоролики в формате avi или mp4 продолжительностью не более 2 минут необходимо загрузить на сайт youtube.com и предоставить ссылку. Фото и фотоколлаж, для создания которого можно использовать не более пяти снимков, добавить в zip/rar–архив. Размер рисунков – А4 или А3. Работы должны быть выполнены на плотной бумаге для рисования или на цветном картоне.Подробнее со всеми требованиями можно ознакомиться в положении конкурса, размещённом на портале ГТО. Заявку вместе с конкурсной работой необходимо отправить на адрес электронной почты: 24gto@mail.ru. Дополнительная информация о конкурсе по телефону 8 (391) 217-99-70.Победителей и призёров наградят в торжественной обстановке, а их работы будут использоваться для пропаганды комплекса ГТО на спортивно-массовых мероприятиях, на телевидении, радио и других средствах информации.