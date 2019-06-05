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5 июня 2019, 10:46



Депутаты Заксобрания приняли в двух чтениях поправки в ряд законов края, имеющих социальную направленность.

Первый законопроект касается изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан. Второй называется - «О внесении изменений в законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан». С 2005 года федеральным законодательством полномочия по отрасли социальной защиты закреплены за субъектами Российской Федерации. В течение многих лет Красноярский край передавал свои полномочия на уровень муниципальных образований. Правительством страны ставится задача внедрения новых механизмов в соцзащите. В связи с этим с 1 января 2020 года полномочия по отрасли соцзащиты будут оставаться у краевой власти. При смене названий учреждений (были муниципальными, станут краевыми) сохранятся их финансирование, уровень заработной платы и объём услуг. Средства на это заложены в краевом бюджете. По информации краевого парламента, на соцзащиту населения в нашем регионе направляется около 27 миллиардов рублей (11% краевого бюджета). В отрасли работают 17 тысяч человек, всего насчитывается 237 организаций. Сейчас 70 организаций соцобслуживания уже являются краевыми (это психоневрологические интернаты, дома общего проживания, реабилитационные центры, центры семьи). Будет усовершенствован механизм назначения и осуществления социальных выплат. Сейчас они идут через Центр социальных выплат Красноярского края. Его укрупнят, расширят функции, сохранив при этом функционал территориальных подразделений (учреждение станет называться КГКУ «Управление социальной защиты населения»). Эта организация будет создана к 1 октября 2019 года и начнёт обслуживать шесть территорий края: Березовский, Емельяновский районы, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, посёлок Кедровый, а с 1 января 2020 года - все муниципалитеты региона. Напомним, в связи с предстоящими преобразованиями на прошлой неделе в нашем городе побывала делегация представителей законодательной и исполнительной власти. В ходе рабочего визита они встретились с руководством Норильска и Таймыра, депутатами, представителями общественных организаций и коллективами учреждений социальной сферы. - Мы договорились совместно начать работу по унификации и внесению изменений в отдельные законы края, — рассказала о результатах поездки депутат Заксобрания Людмила Магомедова. — Важно сохранить меры социальной поддержки работников. Главная установка: при усовершенствовании системы управления в сфере социальной защиты населения ни один человек ничего не должен потерять, финансирование территорий должно сохраниться в полном объёме. Нужно, чтобы с 1 января 2020 года меры социальной поддержки носили не заявительный, а выявительный характер, чтобы мы пошли к людям и выясняли, в чём они нуждаются, и тут же рассказали о том, какую помощь они могут получить. Фото Ирины Яринской

Просмотров:64 Законопроекты напрямую связаны с необходимостью усовершенствовать систему управления в сфере социальной защиты населения в крае. Она станет работать более эффективно. Новые механизмы позволят качественнее расходовать бюджетные средства, которые направляются в территории. Социальные услуги и социальную помощь населению будут оказывать в полном объёме, финансирование отрасли сохранится на прежнем уровне, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Красноярского края.Первый законопроект касается изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан. Второй называется - «О внесении изменений в законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».С 2005 года федеральным законодательством полномочия по отрасли социальной защиты закреплены за субъектами Российской Федерации. В течение многих лет Красноярский край передавал свои полномочия на уровень муниципальных образований. Правительством страны ставится задача внедрения новых механизмов в соцзащите. В связи с этим с 1 января 2020 года полномочия по отрасли соцзащиты будут оставаться у краевой власти. При смене названий учреждений (были муниципальными, станут краевыми) сохранятся их финансирование, уровень заработной платы и объём услуг. Средства на это заложены в краевом бюджете.По информации краевого парламента, на соцзащиту населения в нашем регионе направляется около 27 миллиардов рублей (11% краевого бюджета). В отрасли работают 17 тысяч человек, всего насчитывается 237 организаций. Сейчас 70 организаций соцобслуживания уже являются краевыми (это психоневрологические интернаты, дома общего проживания, реабилитационные центры, центры семьи).Будет усовершенствован механизм назначения и осуществления социальных выплат. Сейчас они идут через Центр социальных выплат Красноярского края. Его укрупнят, расширят функции, сохранив при этом функционал территориальных подразделений (учреждение станет называться КГКУ «Управление социальной защиты населения»). Эта организация будет создана к 1 октября 2019 года и начнёт обслуживать шесть территорий края: Березовский, Емельяновский районы, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, посёлок Кедровый, а с 1 января 2020 года - все муниципалитеты региона.Напомним, в связи с предстоящими преобразованиями на прошлой неделе в нашем городе побывала делегация представителей законодательной и исполнительной власти. В ходе рабочего визита они встретились с руководством Норильска и Таймыра, депутатами, представителями общественных организаций и коллективами учреждений социальной сферы.- Мы договорились совместно начать работу по унификации и внесению изменений в отдельные законы края, — рассказала о результатах поездки депутат Заксобрания Людмила Магомедова. — Важно сохранить меры социальной поддержки работников. Главная установка: при усовершенствовании системы управления в сфере социальной защиты населения ни один человек ничего не должен потерять, финансирование территорий должно сохраниться в полном объёме. Нужно, чтобы с 1 января 2020 года меры социальной поддержки носили не заявительный, а выявительный характер, чтобы мы пошли к людям и выясняли, в чём они нуждаются, и тут же рассказали о том, какую помощь они могут получить.Фото Ирины Яринской