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5 июня 2019, 11:08



В Дудинке зафиксировали продолжительное движение льда на Енисее.

Повышение уровня воды на 55 см за сутки, а также ледоход в 6 баллов зарегистрированы в районе посёлка Потапово. На реке Хатанге в районе с. п. Хатанга идёт ледоход. В Игарке ледоход прошёл в начале недели. Кромка льда на Енисее находится в районе Потапово, что в 90 км от Дудинки. Самый ранний ледоход в Дудинке был зафиксирован в 1997 году. Тогда при уровне 14 м 14 см лёд тронулся 21 мая. Самый поздний ледоход прошёл в 1996 году – 16 июня. Максимальный уровень воды – 21 м 49 см зарегистрирован 31 мая 1999 года, а 2 июня 1995 года ледоход начался при низком уровне воды 11 м 17 см. ФОТО Владимира МАКУШКИНА

Просмотров:75 По информации управления по делам ГО и ЧС администрации района, по состоянию на 7 часов 5 июня вода находится на отметке 14 м 05 см, за сутки прибыло 88 см. Сегодня утром зафиксирована подвижка продолжительностью 2 часа 40 минут.Повышение уровня воды на 55 см за сутки, а также ледоход в 6 баллов зарегистрированы в районе посёлка Потапово. На реке Хатанге в районе с. п. Хатанга идёт ледоход. В Игарке ледоход прошёл в начале недели.Кромка льда на Енисее находится в районе Потапово, что в 90 км от Дудинки.Самый ранний ледоход в Дудинке был зафиксирован в 1997 году. Тогда при уровне 14 м 14 см лёд тронулся 21 мая. Самый поздний ледоход прошёл в 1996 году – 16 июня. Максимальный уровень воды – 21 м 49 см зарегистрирован 31 мая 1999 года, а 2 июня 1995 года ледоход начался при низком уровне воды 11 м 17 см.ФОТО Владимира МАКУШКИНА