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5 июня 2019, 11:44



12 июня Ленинский проспект и Шахтёрскую улицу закроют для транспорта.

Ограничение движения транспорта связано с проведением культурно-массовых мероприятий, посвящённых Дню России.

Просмотров:25 По Ленинскому проспекту движение автомобилей приостановят по всей его протяжённости с 9 до 21 часа, а по улице Шахтёрской (на участке от ул. Школьной до ул. Надеждинской) - с 13 до 17 часов.Ограничение движения транспорта связано с проведением культурно-массовых мероприятий, посвящённых Дню России.