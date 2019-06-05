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5 июня 2019, 11:44

12 июня Ленинский проспект и Шахтёрскую улицу закроют для транспорта.


По Ленинскому проспекту движение автомобилей приостановят по всей его протяжённости с 9 до 21 часа, а по улице Шахтёрской (на участке от ул. Школьной до ул. Надеждинской) - с 13 до 17 часов.
Ограничение движения транспорта связано с проведением культурно-массовых мероприятий, посвящённых Дню России.

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    Список новостей

 5 июня 2019 
11:44   12 июня Ленинский проспект и Шахтёрскую улицу закроют для транспорта. 11:08   В Дудинке зафиксировали продолжительное движение льда на Енисее.
10:46   Депутаты Заксобрания приняли в двух чтениях поправки в ряд законов края, имеющих социальную направленность. 09:53   До окончания приёма заявок от участников краевого творческого конкурса «Ты в ГТО, а значит – в теме!» остался всего месяц.

 4 июня 2019 
18:20   В Норильске стартовала летняя оздоровительная кампания. Об этом сегодня шла речь на совещании при главе города. 18:18   29 июня во всех районах Норильска пройдёт очередной субботник, сообщил руководитель городского хозяйства Норильска.
17:37   Более ста норильчан зарегистрировались на участие в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 17:04   Руслан Кудзиев – лучший игрок МФК «Норильский никель» по итогам сезона.
17:02   Хранителиарктики.рф: для продвижения промыслов и ремёсел народов Севера создан специализированный интернет-портал. 16:55   Картины помогают своему художнику. В Норильске готовится выставка-продажа картин Юрия и Елены Афоновых.
16:34   Краевые парламентарии приняли в двух чтениях изменения в «закон о тишине». 16:09   Открыт приём работ на ежегодную региональную художественную выставку «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края».
15:55   На реке Хете перевернулась лодка с тремя молодыми людьми: двое погибли. 14:22   В Пушкинском сквере пройдёт традиционная литературная акция «Лето. Пушкин. Норильск», приуроченная к 220-летию со дня рождения поэта.
13:25   За сутки кромка льда продвинулась на сто километров, сегодня ледоход наблюдается в Потапово, что в 96 километрах от Дудинки. 13:22   Сегодня подрядчики, строившие перинатальный центр, приступают к устранению недочётов по претензиям руководства городской больницы.
12:56   Следующая рабочая неделя будет короткой. 12:37   МТС реализовала проект общедоступной сети Wi-Fi в аэропорту Норильска
11:55   В минздраве Красноярского края прокомментировали обращение норильского активиста о перинатальном центре. 11:18   Сегодня на сессии Заксобрания планируют рассмотреть поправки в ряд законов края, имеющих социальную направленность.
10:25   Вместе с 60 миллионами россиян в 36 регионах страны норильчане перешли на цифровое телевещание.

 3 июня 2019 
20:25   Участниками акции «Сохрани жизнь велосипедиста» стали 72 человека. 18:10   В Норильске прошёл Чудо-Чадо-карнавал. В этом году большое костюмированное шоу отличалось оригинальной эстетикой, высоким мастерством интерактивной игры и посвящалось теме театра.
17:59   1 июня Кайеркан раскрасил детей «Красками лета». 17:58   Более четырёх тысяч таймырцев и норильчан приняли участие в фестивале «Танцующий лёд».
17:30   В минувшие выходные Молодёжный центр Кайеркана превратился в детский. 16:10   На ЕГЭ по русскому языку у одного из выпускников обнаружили телефон, и теперь он останется без аттестата.
16:05   Тхэквондист Роман Ярмолюк стал победителем второго этапа летней спартакиады учащихся России. 15:31   В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защиты детей.
15:26   Из четырех аварийных гостинок Норильска расселили всего чуть больше трети жильцов. 14:52   Поклонники творчества норильского поэта Валерия Кравца празднуют его 80-летие.
14:24   Краевые парламентарии поддержали временные поправки в «закон о тишине», предложенные депутатами Норильска. 13:30   В сети появился сайт-клон авиакомпании NordStar, пассажиров просят быть внимательнее.
12:49   В России отменили внутрисетевой роуминг. 12:29   Два замминистра цифрового развития появились в правительстве региона.
12:23   В Норильске прошли масштабные командно-штабные учения. 12:12   Сегодня, 3 июня, вся страна переходит на цифровое телевидение.
11:10   В Дудинке на Енисее зафиксирована первая подвижка льда. 10:50   Главой Таймыра избран Евгений Вершинин.
10:22   Норильчане отметили День соседей.

 31 мая 2019 
18:40   В двух домах Норильска - по ул.Комсомольской, 26, и ул. Советская, 1, - поменяется адресация. 18:33   Аэропорт «Норильск имени Николая Урванцева»: 44 российских аэропорта получили имена великих людей.
17:42   В России могут снова вернуться к сезонному переводу часов. 17:35   Сегодня в Красноярском крае ЕГЭ по истории и химии пишут более 4,5 тысячи человек.
17:30   Головокружительные сальто, невероятные прыжки через препятствия, отличная физическая форма и восторг подростков - это всё о паркуре. 16:59   Наркоделец и взяточник в Норильске пойдёт под суд.
16:05   Новогодние каникулы 2020 года в России будут короче, чем в предыдущие годы. 14:58   Изменились условия приёма в вузы Красноярского края на целевое обучение.
14:12   Сегодня кромка льда на Енисее сравнялась с прошлогодними показателями: лёд стоит на уровне Игарки. 14:10   Краевая прокуратура не довольна приговорами мировых судей.




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