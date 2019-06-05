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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:45 Торжественное открытие летнего сезона в городских оздоровительных лагерях Центрального района превратилось в увлекательную весёлую регату.
17:21 В Норильске начался сезон ремонтов улиц и дорог, который продолжится до середины сентября.
15:40 Этим летом в Норильске отремонтируют фасады десяти муниципальных учреждений, кровли – семи, заменят окна в одиннадцати.
15:39 Лето – период основных ремонтов, а для Норильска, учитывая продолжительность сезона, это одна из важных проблем.
15:18 Здания ПНД, поликлиники № 1 и станции переливания крови могут закрыть – они не отвечают требованиям пожарной безопасности.
14:11 Одна из аптечных сетей города оштрафована за целый ряд нарушений.
13:35 Цены на автозаправочных станциях Норильска снизились.
11:44 12 июня Ленинский проспект и Шахтёрскую улицу закроют для транспорта.
11:08 В Дудинке зафиксировали продолжительное движение льда на Енисее.
10:46 Депутаты Заксобрания приняли в двух чтениях поправки в ряд законов края, имеющих социальную направленность.
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