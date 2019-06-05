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5 июня 2019, 13:35



Цены на автозаправочных станциях Норильска снизились.

Посмотрев на конкурента, «Арктур» тоже понизил цены на все виды топлива, кроме бензина марки АИ-98, с 20 мая. Об этом сообщила Светлана Картаева, и. о. начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска, на совещании при главе города. Фото Ирины ЯРИНСКОЙ

Просмотров:316 С начала прошлого месяца, в связи с переходом с дизельного топлива ЕВРО класс 4 на дизельное топливо ЕВРО класс 2 на АЗС Таймырской топливной компании цены на него были снижены на 3,9 рубля за литр или 6,36 процента. А с 16 мая ТТК снизила розничные цены на бензин марки АИ-95 на 1,60 рубля за литр и на бензин марки АИ-92 на 1,40 рубля. Причиной этому стал переход на реализацию топлива нового закупа.Посмотрев на конкурента, «Арктур» тоже понизил цены на все виды топлива, кроме бензина марки АИ-98, с 20 мая. Об этом сообщила Светлана Картаева, и. о. начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска, на совещании при главе города.Фото Ирины ЯРИНСКОЙ