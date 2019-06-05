Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39564

5 июня 2019, 14:11



Одна из аптечных сетей города оштрафована за целый ряд нарушений.

В ходе проверки сотрудники выявили многочисленные нарушения. Например, лекарственные препараты, подлежащие особому учёту, хранились россыпью в деревянном ящике стола в кассовой зоне аптечного пункта, без предусмотренных законом запорных устройств и опломбирования. Учёт продаж этих препаратов не велся, приходно-расходная документация на них отсутствует. Вопреки требованиям законодательства лекарства этой категории аптека продавала без рецептов врача, в отсутствие упаковки и без инструкций по применению. По результатам проверки директору аптеки внесено представление об устранении нарушений законодательства и принятия мер по недопущению подобного впредь. Продажа лекарственных препаратов без рецептов прекращена, фармацевт привлечён к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора аптечная сеть оштрафована на 30 тысяч рублей.

Просмотров:259 Прокуратура Норильска провела проверку аптечной сети по анонимному обращению неравнодушного. Горожанин обратил внимание надзорных органов на нарушение требований законодательства при работе с лекарственными препаратами.В ходе проверки сотрудники выявили многочисленные нарушения. Например, лекарственные препараты, подлежащие особому учёту, хранились россыпью в деревянном ящике стола в кассовой зоне аптечного пункта, без предусмотренных законом запорных устройств и опломбирования. Учёт продаж этих препаратов не велся, приходно-расходная документация на них отсутствует. Вопреки требованиям законодательства лекарства этой категории аптека продавала без рецептов врача, в отсутствие упаковки и без инструкций по применению.По результатам проверки директору аптеки внесено представление об устранении нарушений законодательства и принятия мер по недопущению подобного впредь. Продажа лекарственных препаратов без рецептов прекращена, фармацевт привлечён к дисциплинарной ответственности.По постановлению прокурора аптечная сеть оштрафована на 30 тысяч рублей.