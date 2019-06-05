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5 июня 2019, 15:18



Здания ПНД, поликлиники № 1 и станции переливания крови могут закрыть – они не отвечают требованиям пожарной безопасности.

«В мае мы в очередной раз проверяли медучреждения и вновь отметили, что на этих объектах длительное время не выполняются требования пожарной безопасности, - доложил Вячеслав Иващенко. - Особое беспокойство вызывает психоневрологический диспансер № 5 на Б. Хмельницкого. В 2010 году мы запретили эксплуатацию здания на Орджоникидзе, 13, где располагалось это учреждение. Стационар перенесли на Богдана Хмельницкого, вместе с тем же проблемами. В этом же здании располагается и поликлиника № 1, соответственно, и здесь не соблюдаются противопожарные требования. Руководители ссылаются на отсутствие финансирования, но безопасность людей стоит дороже». Много вопросов у пожарных и к зданию, где располагается Центр крови, на Московской, 13. В июне все собранные материалы будут переданы в суд, где будет решаться вопрос о прекращении эксплуатации этих зданий. Видимо, краевым ведомствам, в чьём подчинении находятся эти медучреждения придётся принимать волевые решения. Кроме того, Вячеслав Ищенко сообщил, что в мае в Норильске произошло 22 пожара, а с начала года – 100, к счастью, обошлось без человеческих жертв: «Здания, жилые дома и гаражи горят по разным причинам, чаще всего из-за поджогов, замыканий электропроводки и неосторожного обращения с огнём, - подчеркивает Вячеслав Иващенко. – Причины пожаров не только в пресловутом человеческом факторе, но и в обыкновенной халатности и беспечности. Например, пожар в АБК плавильного цеха «Надежды» произошел из-за попадания влаги в электрооборудование, а в одном из торговых центров всему виной стало курение в неположенном месте». В мае же в техническом подполье Дома правосудия случилось возгорание по вине детей, которые там пошалили. «Очень странно, как они вообще туда попали, - недоумевают пожарные. – В этой связи хотим ещё раз обратить особое внимание взрослых, не оставлять детей без присмотра. И просим ограничить доступы для посторонних в подполья и коллекторы. Сегодня обошлось без жертв, но все могло закончиться гораздо печальнее». Фото Михаила Туаева

Просмотров:249 На совещании при главе города Вячеслав Иващенко, начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Норильску УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю, доложил о том, что целый ряд медучреждений Норильска не отвечает требованиям пожарной безопасности.«В мае мы в очередной раз проверяли медучреждения и вновь отметили, что на этих объектах длительное время не выполняются требования пожарной безопасности, - доложил Вячеслав Иващенко. - Особое беспокойство вызывает психоневрологический диспансер № 5 наБ. Хмельницкого. В 2010 году мы запретили эксплуатацию здания на Орджоникидзе, 13, где располагалось это учреждение. Стационар перенесли на Богдана Хмельницкого, вместе с тем же проблемами. В этом же здании располагается и поликлиника № 1, соответственно, и здесь не соблюдаются противопожарные требования. Руководители ссылаются на отсутствие финансирования, но безопасность людей стоит дороже».Много вопросов у пожарных и к зданию, где располагается Центр крови, на Московской, 13.В июне все собранные материалы будут переданы в суд, где будет решаться вопрос о прекращении эксплуатации этих зданий. Видимо, краевым ведомствам, в чьём подчинении находятся эти медучреждения придётся принимать волевые решения.Кроме того, Вячеслав Ищенко сообщил, что в мае в Норильске произошло 22 пожара, а с начала года – 100, к счастью, обошлось без человеческих жертв:«Здания, жилые дома и гаражи горят по разным причинам, чаще всего из-за поджогов, замыканий электропроводки и неосторожного обращения с огнём, - подчеркивает Вячеслав Иващенко. – Причины пожаров не только в пресловутом человеческом факторе, но и в обыкновенной халатности и беспечности. Например, пожар в АБК плавильного цеха «Надежды» произошел из-за попадания влаги в электрооборудование, а в одном из торговых центров всему виной стало курение в неположенном месте».В мае же в техническом подполье Дома правосудия случилось возгорание по вине детей, которые там пошалили.«Очень странно, как они вообще туда попали, - недоумевают пожарные. – В этой связи хотим ещё раз обратить особое внимание взрослых, не оставлять детей без присмотра. И просим ограничить доступы для посторонних в подполья и коллекторы. Сегодня обошлось без жертв, но все могло закончиться гораздо печальнее».Фото Михаила Туаева