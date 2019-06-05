Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39566

5 июня 2019, 15:39



Лето – период основных ремонтов, а для Норильска, учитывая продолжительность сезона, это одна из важных проблем.

В Кайеркане запланирован снос дома № 26 на улице Надеждинской, а в Центральном районе, на Солнечном проезде и на Набережной Урванцева, отремонтируют два магистральных коллектора. За счёт субсидий управляющие организации планируют ремонт фасадов в домах на улицах Б. Хмельницкого, Комсомольской, Таймырской, Горняков и Бауманской. На 13 зданиях отремонтируют металлические кровли. Жителей домов № 2 и № 25 на улице Федоровского, Котульского, 15 и 21, Нансена, № 24, 36, 48, 60 и 72, а также жителей дома № 47 на улице Рудной, несомненно, обрадует ремонт систем ТВС. Запланированы и мероприятия по сохранению устойчивости перспективного жилищного фонда. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» заасфальтируют 27 придомовых территорий общей площадью 34 819 кв. м. Для сравнения: в 2018 году было отремонтировано 4089 кв. м в четырёх дворах. Продолжится и формирование комфортной городской среды. Для этого благоустроят 12 дворовых территорий по адресам: Кравца, 2, Маслова, 2, Дудинская, 7, Завенягина, 6, Ленинский пр., 25, Надеждинская, 26, Шахтёрская, 6, Ленинградская, 7, Енисейская, 22, Комсомольская, 9, 15, 23. При этом в понятие благоустройство входит не только асфальтировка дворовых территорий, но и установка светильников, скамеек, урн, а также детских игровых площадок. Фото Ирины Яринской

Просмотров:200 Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, в докладе градоначальнику сообщил, что в этом году по Норильску будет отремонтировано 244 квартиры, в том числе 160 – за счёт средств краевого бюджета и 84 – за счёт местного.В Кайеркане запланирован снос дома № 26 на улице Надеждинской, а в Центральном районе, на Солнечном проезде и на Набережной Урванцева, отремонтируют два магистральных коллектора.За счёт субсидий управляющие организации планируют ремонт фасадов в домах на улицах Б. Хмельницкого, Комсомольской, Таймырской, Горняков и Бауманской. На 13 зданиях отремонтируют металлические кровли. Жителей домов № 2 и № 25 на улице Федоровского, Котульского, 15 и 21, Нансена, № 24, 36, 48, 60 и 72, а также жителей дома № 47 на улице Рудной, несомненно, обрадует ремонт систем ТВС.Запланированы и мероприятия по сохранению устойчивости перспективного жилищного фонда.В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» заасфальтируют 27 придомовых территорий общей площадью 34 819 кв. м. Для сравнения: в 2018 году было отремонтировано 4089 кв. м в четырёх дворах.Продолжится и формирование комфортной городской среды. Для этого благоустроят 12 дворовых территорий по адресам: Кравца, 2, Маслова, 2, Дудинская, 7, Завенягина, 6, Ленинский пр., 25, Надеждинская, 26, Шахтёрская, 6, Ленинградская, 7, Енисейская, 22, Комсомольская, 9, 15, 23. При этом в понятие благоустройство входит не только асфальтировка дворовых территорий, но и установка светильников, скамеек, урн, а также детских игровых площадок.Фото Ирины Яринской