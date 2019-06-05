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5 июня 2019, 15:40



Этим летом в Норильске отремонтируют фасады десяти муниципальных учреждений, кровли – семи, заменят окна в одиннадцати.

Запланированы и работы по облицовке площади Памяти Героев. Работы будет вести компания «СибГрупп-Н», имеющая лицензию на работы с объектами культурного наследия. Контракт с подрядчиком заключён 24 мая, завершить работы необходимо к 30 сентября. Подготовка к строительно-монтажным работам уже начата. «Из 65 планируемых работ сезонного характера заключены контракты по 60 объектам, - отметил Дмитрий Самородов. - Не состоялись торги по пяти объектам: это ремонты кровель в школе № 40 и в библиотеке на Диксона, 9, а также по Энергетической, 14. Нет подрядчика для ремонта фасадов на плавательном бассейне Кайеркана и для ремонта пандуса в «БОКМО». Данные закупки размещены повторно». «Надеюсь, мы успеем выполнить всё запланированное в срок, но главное – качество», - подчеркнул Ринат Ахметчин, выслушав доклад. На фото: ремонт фасада гимназии №5 Фото из архива ЗП

Просмотров:278 Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства в ходе совещания под председательством главы города Рината Ахметчина сообщил о том, что в этом году по муниципальной программе «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на десяти зданиях, где располагаются муниципальные учреждения, запланированы ремонты фасадов и их элементов. На семи общественных зданиях отремонтируют кровли, а на 11 объектах заменят оконные блоки. И это не считая ремонта крылец, тамбуров, игровых площадок, переходной лестницы в районе улицы Комсомольской. На четырёх объектах, где располагаются спортивные и образовательные учреждения города, заменят внешние сети электроснабжения. А вокруг десяти заасфальтируют прилегающие территории.Запланированы и работы по облицовке площади Памяти Героев. Работы будет вести компания «СибГрупп-Н», имеющая лицензию на работы с объектами культурного наследия. Контракт с подрядчиком заключён 24 мая, завершить работы необходимо к 30 сентября. Подготовка к строительно-монтажным работам уже начата.«Из 65 планируемых работ сезонного характера заключены контракты по 60 объектам, - отметил Дмитрий Самородов. - Не состоялись торги по пяти объектам: это ремонты кровель в школе № 40 и в библиотеке на Диксона, 9, а также по Энергетической, 14. Нет подрядчика для ремонта фасадов на плавательном бассейне Кайеркана и для ремонта пандуса в «БОКМО». Данные закупки размещены повторно».«Надеюсь, мы успеем выполнить всё запланированное в срок, но главное – качество», - подчеркнул Ринат Ахметчин, выслушав доклад.На фото: ремонт фасада гимназии №5Фото из архива ЗП