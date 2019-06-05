Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39568

5 июня 2019, 17:21



В Норильске начался сезон ремонтов улиц и дорог, который продолжится до середины сентября.

На летнее содержание и ремонт этого года запланирована сумма в 270 миллионов рублей, в том числе 229 миллионов рублей – общая стоимость всех контрактов «ИЛАН-Норильск», 41 миллион – доля УАДиС. Летнее содержание включает в себя целый комплекс работ, в числе которых механизированная и ручная очистка проезжей части и тротуаров от мусора и грязи, от шлака, оставшегося с зимы, уборка и вывоз мусора с газонов, с тротуаров и проезжей части, из урн и с автобусных остановок. Сюда же относятся ремонт, очистка и окраска металлических ограждений, мойка и нанесение вертикальной разметки на железобетонные блоки вдоль трасс, нанесение горизонтальной разметки после выполнения работ по асфальтировке и многое другое. Летом для всех этих работ на улицы выводится более 50 единиц специализированной техники, которые обслуживают около семи десятков дорожных рабочих. Для механизированной уборки используются пылесосы, уборочные машины, бункерные щётки на погрузчиках разных марок, комбинированные дорожные машины. Отдельные виды техники, такие как ДМК (дорожная машина комбинированная), используются как в зимнем, так и в летнем содержании. Летом с неё снимается пескоразбрасыватель, и машина оснащается бочкой для полива и щётками. «Отдельно в рамках летнего содержания можно выделить ямочный ремонт. В этом году он запланирован на площади порядка 46 тысяч кв. м. Работы начались уже в мае этого года. Для начала работ по асфальтировке необходимо два основных условия – отсутствие осадков и положительные температуры воздуха в течение трёх суток. Это даёт возможность прогреться асфальтобетонному покрытию до температуры, необходимой для сцепления материалов. Однако основной период ремонтов начинается с 1 июня, когда начинает работу асфальтовый завод», - сообщает Андрей Шрайнер, и. о. начальника ОСАДиБДД. Специалисты «Норильскавтодора» ежегодно перед началом летнего сезона контролируют готовность подрядных организаций к ремонтным работам. Фото Ирины Яринской

Просмотров:310 Две подрядные организации, «Илан-Норильск» и УАДиС АТО «ЦАТК», круглый год занимаются содержанием улично-дорожной сети и автомобильных дорог - а это более двух миллионов квадратных метров. УАДиС отвечает за межрайонную дорогу Норильск-Алыкель, остальное обеспечивает «Илан-Норильск».На летнее содержание и ремонт этого года запланирована сумма в 270 миллионов рублей, в том числе 229 миллионов рублей – общая стоимость всех контрактов «ИЛАН-Норильск», 41 миллион – доля УАДиС.Летнее содержание включает в себя целый комплекс работ, в числе которых механизированная и ручная очистка проезжей части и тротуаров от мусора и грязи, от шлака, оставшегося с зимы, уборка и вывоз мусора с газонов, с тротуаров и проезжей части, из урн и с автобусных остановок. Сюда же относятся ремонт, очистка и окраска металлических ограждений, мойка и нанесение вертикальной разметки на железобетонные блоки вдоль трасс, нанесение горизонтальной разметки после выполнения работ по асфальтировке и многое другое.Летом для всех этих работ на улицы выводится более 50 единиц специализированной техники, которые обслуживают около семи десятков дорожных рабочих. Для механизированной уборки используются пылесосы, уборочные машины, бункерные щётки на погрузчиках разных марок, комбинированные дорожные машины. Отдельные виды техники, такие как ДМК (дорожная машина комбинированная), используются как в зимнем, так и в летнем содержании. Летом с неё снимается пескоразбрасыватель, и машина оснащается бочкой для полива и щётками.«Отдельно в рамках летнего содержания можно выделить ямочный ремонт. В этом году он запланирован на площади порядка 46 тысяч кв. м. Работы начались уже в мае этого года. Для начала работ по асфальтировке необходимо два основных условия – отсутствие осадков и положительные температуры воздуха в течение трёх суток. Это даёт возможность прогреться асфальтобетонному покрытию до температуры, необходимой для сцепления материалов. Однако основной период ремонтов начинается с 1 июня, когда начинает работу асфальтовый завод», - сообщает Андрей Шрайнер, и. о. начальника ОСАДиБДД.Специалисты «Норильскавтодора» ежегодно перед началом летнего сезона контролируют готовность подрядных организаций к ремонтным работам.Фото Ирины Яринской