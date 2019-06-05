Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39569

5 июня 2019, 17:45



Торжественное открытие летнего сезона в городских оздоровительных лагерях Центрального района превратилось в увлекательную весёлую регату.

В Норильске в увлекательное путешествие по морям и океанам отправились команды четырёх образовательных учреждений. Но перед этим команды должны были зарегистрироваться в судовом журнале. На борт корабля поднялась команда «Четыре стихии» гимназии № 5, «Хэйро» - школа № 16, «Весёлые пираты» - школа № 8 и «3/9 царство» из школы № 41. Какие только испытания не преодолевали смельчаки, какие только задачки не решали! Весёлый праздник организовали режиссёр и молодые таланты Дворца творчества детей и молодёжи. Путешествие прошло захватывающе, а в течение всей первой смены ребятню ожидает ещё немало увлекательных открытий. Фото Ирины Яринской

Просмотров:235 В первую смену, которая открылась 3 июня и продлится до 2 июля, пошло 860 школьников. Пришкольные лагеря распахнули двери во всех районах Большого Норильска и сегодня в Норильске, Талнахе и Кайеркане прошли увлекательные и весёлые представления для непоседливой ребятни.В Норильске в увлекательное путешествие по морям и океанам отправились команды четырёх образовательных учреждений. Но перед этим команды должны были зарегистрироваться в судовом журнале. На борт корабля поднялась команда «Четыре стихии» гимназии № 5, «Хэйро» - школа № 16, «Весёлые пираты» - школа № 8 и «3/9 царство» из школы № 41. Какие только испытания не преодолевали смельчаки, какие только задачки не решали! Весёлый праздник организовали режиссёр и молодые таланты Дворца творчества детей и молодёжи.Путешествие прошло захватывающе, а в течение всей первой смены ребятню ожидает ещё немало увлекательных открытий.Фото Ирины Яринской