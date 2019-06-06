Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39570

6 июня 2019, 09:22



В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления ЖКХ.

Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-28-75; задать их лично во время прямой линии можно по номеру 34-34-80.

Просмотров:238 14 июня с 15 до 16 часов гостем прямой линии станет Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска. Она расскажет, куда обращаться, если вы недовольны качеством услуг, предоставляемых коммунальными службами, что делать, если отключили без предупреждения воду, как сделать перерасчёт стоимости услуг ЖКХ и т. д.Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-28-75; задать их лично во время прямой линии можно по номеру 34-34-80.