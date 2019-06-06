Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39571

6 июня 2019, 09:49



Усс: «Для Красноярского края Таймыр всегда был и остаётся особо значимой территорией».

Напомним, Евгений Вершинин был избран главой Таймыра на заседании районного Совета депутатов. По итогам тайного голосования за его кандидатуру проголосовали единогласно все 14 депутатов. Учитывая стратегическую роль Таймыра в масштабе всего Красноярского края, свои поздравления председателю райсовета Владимиру Шишову и таймырских депутатов направил губернатор Красноярского края Александр Усс: - Поздравляю с избранием главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района! Для Красноярского края Таймыр всегда был и остаётся особо значимой территорией, надёжной опорой экономического роста нашего региона, основой его масштабных достижений и побед. Благодарю таймырских коллег за единодушие, проявленное при избрании нового главы. Расцениваю этот факт, как залог нашей будущей успешной совместной работы.

Просмотров:200 Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил жителей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и депутатов районного Совета с избранием нового главы Таймыра.Напомним, Евгений Вершинин был избран главой Таймыра на заседании районного Совета депутатов. По итогам тайного голосования за его кандидатуру проголосовали единогласно все 14 депутатов.Учитывая стратегическую роль Таймыра в масштабе всего Красноярского края, свои поздравления председателю райсовета Владимиру Шишову и таймырских депутатов направил губернатор Красноярского края Александр Усс:- Поздравляю с избранием главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района! Для Красноярского края Таймыр всегда был и остаётся особо значимой территорией, надёжной опорой экономического роста нашего региона, основой его масштабных достижений и побед. Благодарю таймырских коллег за единодушие, проявленное при избрании нового главы. Расцениваю этот факт, как залог нашей будущей успешной совместной работы.