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6 июня 2019, 09:49

Усс: «Для Красноярского края Таймыр всегда был и остаётся особо значимой территорией».


Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил жителей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и депутатов районного Совета с избранием нового главы Таймыра.
Напомним, Евгений Вершинин был избран главой Таймыра на заседании районного Совета депутатов. По итогам тайного голосования за его кандидатуру проголосовали единогласно все 14 депутатов.
Учитывая стратегическую роль Таймыра в масштабе всего Красноярского края, свои поздравления председателю райсовета Владимиру Шишову и таймырских депутатов направил губернатор Красноярского края Александр Усс:
- Поздравляю с избранием главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района! Для Красноярского края Таймыр всегда был и остаётся особо значимой территорией, надёжной опорой экономического роста нашего региона, основой его масштабных достижений и побед. Благодарю таймырских коллег за единодушие, проявленное при избрании нового главы. Расцениваю этот факт, как залог нашей будущей успешной совместной работы.

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    Список новостей

 6 июня 2019 
18:01   Последний весенний месяц все предприятия Заполярного филиала «Норникеля» отработали с высокими показателями. 17:05   Норильские одиннадцатиклассники сдали английский язык и физику.
17:04   В Норильске проходит пятая, юбилейная, проектная сессия «Социальное конструкторское бюро» для будущих участников конкурса социальных проектов. 16:29   Стали известны результаты первого экзамена, который в этом году сдавали норильские девятиклассники.
16:14   Аллигатор не плывёт, хивус не пройдёт. На Енисее вертолётом спасли рыбаков. 14:34   Около 450 норильчан – работников социальной сферы отмечают профессиональный праздник. Завтра лучших из них будут чествовать в Городском центре культуры.
14:21   Норильчан приглашают отметить День рождения страны на Комсомольской площади. 12:18   Во Всемирный день охраны окружающей среды компания «Норникель» приостановила на один час работу основных производственных предприятий.
12:11   Накануне на ВОЛС произошла авария. 11:30   12 июня талнахцам предложат «забить» на вредные привычки, станцевать под открытым небом и признаться в любви к своей малой Родине.
10:47   Дождались! В столице Таймыра ледоход. 10:45   С караваем, русской удалью и любовью к Родине кайерканцы отпразднуют День России.
09:49   Усс: «Для Красноярского края Таймыр всегда был и остаётся особо значимой территорией». 09:22   В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления ЖКХ.

 5 июня 2019 
17:45   Торжественное открытие летнего сезона в городских оздоровительных лагерях Центрального района превратилось в увлекательную весёлую регату. 17:21   В Норильске начался сезон ремонтов улиц и дорог, который продолжится до середины сентября.
15:40   Этим летом в Норильске отремонтируют фасады десяти муниципальных учреждений, кровли – семи, заменят окна в одиннадцати. 15:39   Лето – период основных ремонтов, а для Норильска, учитывая продолжительность сезона, это одна из важных проблем.
15:18   Здания ПНД, поликлиники № 1 и станции переливания крови могут закрыть – они не отвечают требованиям пожарной безопасности. 14:11   Одна из аптечных сетей города оштрафована за целый ряд нарушений.
13:35   Цены на автозаправочных станциях Норильска снизились. 11:44   12 июня Ленинский проспект и Шахтёрскую улицу закроют для транспорта.
11:08   В Дудинке зафиксировали продолжительное движение льда на Енисее. 10:46   Депутаты Заксобрания приняли в двух чтениях поправки в ряд законов края, имеющих социальную направленность.
09:53   До окончания приёма заявок от участников краевого творческого конкурса «Ты в ГТО, а значит – в теме!» остался всего месяц.

 4 июня 2019 
18:20   В Норильске стартовала летняя оздоровительная кампания. Об этом сегодня шла речь на совещании при главе города. 18:18   29 июня во всех районах Норильска пройдёт очередной субботник, сообщил руководитель городского хозяйства Норильска.
17:37   Более ста норильчан зарегистрировались на участие в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 17:04   Руслан Кудзиев – лучший игрок МФК «Норильский никель» по итогам сезона.
17:02   Хранителиарктики.рф: для продвижения промыслов и ремёсел народов Севера создан специализированный интернет-портал. 16:55   Картины помогают своему художнику. В Норильске готовится выставка-продажа картин Юрия и Елены Афоновых.
16:34   Краевые парламентарии приняли в двух чтениях изменения в «закон о тишине». 16:09   Открыт приём работ на ежегодную региональную художественную выставку «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края».
15:55   На реке Хете перевернулась лодка с тремя молодыми людьми: двое погибли. 14:22   В Пушкинском сквере пройдёт традиционная литературная акция «Лето. Пушкин. Норильск», приуроченная к 220-летию со дня рождения поэта.
13:25   За сутки кромка льда продвинулась на сто километров, сегодня ледоход наблюдается в Потапово, что в 96 километрах от Дудинки. 13:22   Сегодня подрядчики, строившие перинатальный центр, приступают к устранению недочётов по претензиям руководства городской больницы.
12:56   Следующая рабочая неделя будет короткой. 12:37   МТС реализовала проект общедоступной сети Wi-Fi в аэропорту Норильска
11:55   В минздраве Красноярского края прокомментировали обращение норильского активиста о перинатальном центре. 11:18   Сегодня на сессии Заксобрания планируют рассмотреть поправки в ряд законов края, имеющих социальную направленность.
10:25   Вместе с 60 миллионами россиян в 36 регионах страны норильчане перешли на цифровое телевещание.

 3 июня 2019 
20:25   Участниками акции «Сохрани жизнь велосипедиста» стали 72 человека. 18:10   В Норильске прошёл Чудо-Чадо-карнавал. В этом году большое костюмированное шоу отличалось оригинальной эстетикой, высоким мастерством интерактивной игры и посвящалось теме театра.
17:59   1 июня Кайеркан раскрасил детей «Красками лета». 17:58   Более четырёх тысяч таймырцев и норильчан приняли участие в фестивале «Танцующий лёд».
17:30   В минувшие выходные Молодёжный центр Кайеркана превратился в детский. 16:10   На ЕГЭ по русскому языку у одного из выпускников обнаружили телефон, и теперь он останется без аттестата.
16:05   Тхэквондист Роман Ярмолюк стал победителем второго этапа летней спартакиады учащихся России. 15:31   В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защиты детей.




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