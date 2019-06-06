Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39572

6 июня 2019, 10:45



С караваем, русской удалью и любовью к Родине кайерканцы отпразднуют День России.

В 15.30 подведут итоги традиционного конкурса «Русский каравай», и конкурсантки предложат отведать свои печёные шедевры всем гостям праздника. В течение всей программы на площади будет работать фотозона «Русская горница». Сотрудники филиала библиотеки № 8 проведут познавательную викторину «От Руси до России». Завершит праздник дискотека «Русская удаль». Кроме того, гости КДЦ «Юбилейный» могут посетить персональную выставку педагога дополнительного образования Натальи Колесник «Кукла Берегиня». Выставка будет работать с 10 до 30 июня, вход свободный.

Просмотров:183 В Кайеркане праздничные мероприятия пройдут 12 июня на площади КДЦ «Юбилейный». В 14.00 начнётся детская интерактивная программа «Чтобы солнышко светило», а в 14.30 - праздничный концерт «Я люблю Россию!», который откроет вокально-хореографическая композиция «Моя Россия» в исполнении Натальи Чернявской и ансамбля «Экспромт». В концерте примут участие национально-культурные объединения города, народный ансамбль народного танца «Оганер», коллектив ложкарей «Норильчаночка», творческое объединение «Сцена и Я», вокальная группа «Свои», участники всероссийской общественно-политической организации «Молодая гвардия». Танцевальную композицию представят ребята из 37-й школы.В 15.30 подведут итоги традиционного конкурса «Русский каравай», и конкурсантки предложат отведать свои печёные шедевры всем гостям праздника.В течение всей программы на площади будет работать фотозона «Русская горница». Сотрудники филиала библиотеки № 8 проведут познавательную викторину «От Руси до России». Завершит праздник дискотека «Русская удаль».Кроме того, гости КДЦ «Юбилейный» могут посетить персональную выставку педагога дополнительного образования Натальи Колесник «Кукла Берегиня». Выставка будет работать с 10 до 30 июня, вход свободный.