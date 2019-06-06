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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:01 Последний весенний месяц все предприятия Заполярного филиала «Норникеля» отработали с высокими показателями.
17:05 Норильские одиннадцатиклассники сдали английский язык и физику.
17:04 В Норильске проходит пятая, юбилейная, проектная сессия «Социальное конструкторское бюро» для будущих участников конкурса социальных проектов.
16:29 Стали известны результаты первого экзамена, который в этом году сдавали норильские девятиклассники.
16:14 Аллигатор не плывёт, хивус не пройдёт. На Енисее вертолётом спасли рыбаков.
14:34 Около 450 норильчан – работников социальной сферы отмечают профессиональный праздник. Завтра лучших из них будут чествовать в Городском центре культуры.
14:21 Норильчан приглашают отметить День рождения страны на Комсомольской площади.
12:18 Во Всемирный день охраны окружающей среды компания «Норникель» приостановила на один час работу основных производственных предприятий.
12:11 Накануне на ВОЛС произошла авария.
11:30 12 июня талнахцам предложат «забить» на вредные привычки, станцевать под открытым небом и признаться в любви к своей малой Родине.
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