Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39573

6 июня 2019, 10:47



Дождались! В столице Таймыра ледоход.

По информации управления по делам ГО и ЧС администрации Таймыра на 7 часов 6 июня, уровень воды в реке Енисее в районе Дудинки достиг 14 м 84 см. Ледоход продолжается. Увеличение уровня воды на 30 см за сутки зафиксировано в районе села Караул. Сейчас там – 356 см. На р. Хета в районе посёлка Тухард также поднялась вода до 943 см, за сутки – плюс 71 см. Продолжается ледоход и на реке Хатанге в районе с. п. Хатанга. Уровень воды здесь - 13 м, за минувшие сутки прибыло 50 см. Кромка льда на Енисее находится на расстоянии 40 километров ниже Дудинки. На аналогичную дату в прошлом году она была в 90 км от п. Потапово. Специалисты Таймырского управления по делам ГО и ЧС напоминают: взбираться на льдины запрещено, будьте осторожны при нахождении у берегов Енисея и следите за поведением детей вблизи реки.

Просмотров:393 Он начался накануне в 17.30 при уровне воды 14 м 14 см.По информации управления по делам ГО и ЧС администрации Таймыра на 7 часов 6 июня, уровень воды в реке Енисее в районе Дудинки достиг 14 м 84 см. Ледоход продолжается.Увеличение уровня воды на 30 см за сутки зафиксировано в районе села Караул. Сейчас там – 356 см. На р. Хета в районе посёлка Тухард также поднялась вода до 943 см, за сутки – плюс 71 см.Продолжается ледоход и на реке Хатанге в районе с. п. Хатанга. Уровень воды здесь - 13 м, за минувшие сутки прибыло 50 см.Кромка льда на Енисее находится на расстоянии 40 километров ниже Дудинки. На аналогичную дату в прошлом году она была в 90 км от п. Потапово.Специалисты Таймырского управления по делам ГО и ЧС напоминают: взбираться на льдины запрещено, будьте осторожны при нахождении у берегов Енисея и следите за поведением детей вблизи реки.