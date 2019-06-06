Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39574

6 июня 2019, 11:30



12 июня талнахцам предложат «забить» на вредные привычки, станцевать под открытым небом и признаться в любви к своей малой Родине.

С 14.30 до 16.00 на площади будут работать интерактивные площадки. Пройдёт конкурс рисунков на асфальте, тематические конкурсы «Мы - будущее России!» и «Игры нашего двора». В 15.00 на сцене начнётся праздничная программа «Моя гордость – Россия!» с песнями и танцами в исполнении творческих коллективов Норильска. Детям и взрослым предложат сыграть в «Города России» и «Праздничный оркестр», а также присоединиться к массовому танцу - флешмобу «Я люблю тебя, Россия!». В 16.00 пройдёт молодёжная акция «Мы за здоровый образ жизни», в которой все желающие смогут поучаствовать в тематической викторине «ЗОЖ» и с лозунгом «Жить без этого можно – забей!» в прямом смысле «забить» на вредные привычки. А в 16.30 DJ Vadim Flatra приглашает всех, кто молод душой, на зажигательную дискотеку «Вперёд, Россия!». Кроме этого для жителей и гостей рудной столицы будут организованы обзорные автобусные экскурсии по памятным местам Талнаха.

Просмотров:239 Праздновать День России в Талнахе по традиции будут на площади Горняков. В 14.30 здесь стартует акция «Моя Россия», в которой каждый участник сможет рассказать о России и любви к своей малой Родине.С 14.30 до 16.00 на площади будут работать интерактивные площадки. Пройдёт конкурс рисунков на асфальте, тематические конкурсы «Мы - будущее России!» и «Игры нашего двора».В 15.00 на сцене начнётся праздничная программа «Моя гордость – Россия!» с песнями и танцами в исполнении творческих коллективов Норильска. Детям и взрослым предложат сыграть в «Города России» и «Праздничный оркестр», а также присоединиться к массовому танцу - флешмобу «Я люблю тебя, Россия!».В 16.00 пройдёт молодёжная акция «Мы за здоровый образ жизни», в которой все желающие смогут поучаствовать в тематической викторине «ЗОЖ» и с лозунгом «Жить без этого можно – забей!» в прямом смысле «забить» на вредные привычки. А в 16.30 DJ Vadim Flatra приглашает всех, кто молод душой, на зажигательную дискотеку «Вперёд, Россия!».Кроме этого для жителей и гостей рудной столицы будут организованы обзорные автобусные экскурсии по памятным местам Талнаха.