Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39575

6 июня 2019, 12:11



Накануне на ВОЛС произошла авария.



Просмотров:259 Перебои со связью у норильчан начались в восемь часов вечера. Причины оператор не объясняет, зато распространилось официальное сообщение о том, что 5 июня в 20.14 по местному времени произошла авария на канале связи компании «Единство». Устранить последствия аварии должны в течение 72 часов.