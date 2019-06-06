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6 июня 2019, 12:18



Во Всемирный день охраны окружающей среды компания «Норникель» приостановила на один час работу основных производственных предприятий.

Акция «Экочас «Норникеля» прошла вчера в третий раз. При этом если в 2017 году только медный завод останавливал основные агрегаты плавильного цеха – две печи Ванюкова, шесть конвертеров и дымовые трубы, то уже в прошлом году к акции присоединилась и «Надежда». Как утверждают специалисты, даже часовая приостановка производственных мощностей позволяет сэкономить несколько тысяч кубометров кислорода, более тысячи кубометров природного газа и снизить объём суточного выброса диоксида серы в атмосферу. Вот и в этом году 5 июня в экологической акции, направленной на сокращение негативного воздействия на окружающую среду, которую проводит «Норникель», приняли участие основные подразделения компании в Норильске и на Кольском полуострове. Как сообщил Виталий Муравьёв, главный инженер Надеждинского металлургического завода, в период остановки проводилось техническое обслуживание оборудования и мелкий ремонт. На производственных планах это не отразилось, а вот воздух в городе стал чище. - Конечно, металлургические агрегаты – это сложное технологическое оборудование, которое невозможно остановить за один миг. Чтобы «погасить» печь, за час приходится начинать подготовку, столько же времени затрачивается и на её разогрев при вводе в эксплуатацию, но участие в экочасе того стоит, - отметил Виталий Муравьёв.

Просмотров:206 Акция «Экочас «Норникеля» прошла вчера в третий раз. При этом если в 2017 году только медный завод останавливал основные агрегаты плавильного цеха – две печи Ванюкова, шесть конвертеров и дымовые трубы, то уже в прошлом году к акции присоединилась и «Надежда».Как утверждают специалисты, даже часовая приостановка производственных мощностей позволяет сэкономить несколько тысяч кубометров кислорода, более тысячи кубометров природного газа и снизить объём суточного выброса диоксида серы в атмосферу.Вот и в этом году 5 июня в экологической акции, направленной на сокращение негативного воздействия на окружающую среду, которую проводит «Норникель», приняли участие основные подразделения компании в Норильске и на Кольском полуострове.Как сообщил Виталий Муравьёв, главный инженер Надеждинского металлургического завода, в период остановки проводилось техническое обслуживание оборудования и мелкий ремонт. На производственных планах это не отразилось, а вот воздух в городе стал чище.- Конечно, металлургические агрегаты – это сложное технологическое оборудование, которое невозможно остановить за один миг. Чтобы «погасить» печь, за час приходится начинать подготовку, столько же времени затрачивается и на её разогрев при вводе в эксплуатацию, но участие в экочасе того стоит, - отметил Виталий Муравьёв.