Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39577

6 июня 2019, 14:21



Норильчан приглашают отметить День рождения страны на Комсомольской площади.

В 14.30 здесь же, на Комсомольской площади, начнётся концертная программа «С днем рождения, страна!», посвященная Дню России. Праздновать норильчанам помогут творческие коллективы города: вокальная студия Voices, ансамбли «Шкода», «Болеро» и «Фристайл» Городского центра культуры, «Хореографическая мастерская» Норильского колледжа искусств и фольклорный ансамбль «Терек». Также запланированы дефиле национальных костюмов народов России, участие ярких ростовых кукол, традиционные русские забавы для самых маленьких, конкурсы с уникальной сувенирной продукцией, специально изготовленной ко Дню России. На площади перед Дворцом культуры развернутся выставка спецсредств силовых структур и фотозона байк-клуба «Ночные волки». В 16.30 представители норильского отделения «Русские мотоциклисты» и Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» устроят на Комсомольской площади байк-шоу, а после этого, в 17.30, на сцену выйдут норильские музыканты – рок-группы Fancy Friend, City-A, «Нет Идей», «Негатив».

Просмотров:216 Традиционно 12 июня народные гулянья в Норильске предваряет шествие трудовых отрядов школьников. Колонны тошевцев – 58 отрядов - стартуют в 13.30 от Ленинского проспекта, 45а, и к 14 часам финишируют на Комсомольской площади. Здесь состоится торжественное открытие нового, 49-го трудового сезона. Напомним, в этом году на благо города в ТОШ будут трудиться 805 подростков старше 14 лет. К своим обязанностям ребята приступят 17 июня.В 14.30 здесь же, на Комсомольской площади, начнётся концертная программа «С днем рождения, страна!», посвященная Дню России. Праздновать норильчанам помогут творческие коллективы города: вокальная студия Voices, ансамбли «Шкода», «Болеро» и «Фристайл» Городского центра культуры, «Хореографическая мастерская» Норильского колледжа искусств и фольклорный ансамбль «Терек».Также запланированы дефиле национальных костюмов народов России, участие ярких ростовых кукол, традиционные русские забавы для самых маленьких, конкурсы с уникальной сувенирной продукцией, специально изготовленной ко Дню России.На площади перед Дворцом культуры развернутся выставка спецсредств силовых структур и фотозона байк-клуба «Ночные волки».В 16.30 представители норильского отделения «Русские мотоциклисты» и Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» устроят на Комсомольской площади байк-шоу, а после этого, в 17.30, на сцену выйдут норильские музыканты – рок-группы Fancy Friend, City-A, «Нет Идей», «Негатив».