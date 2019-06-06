Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39578

6 июня 2019, 14:34



Около 450 норильчан – работников социальной сферы отмечают профессиональный праздник. Завтра лучших из них будут чествовать в Городском центре культуры.

В 2001 году организовали выплату жилищных субсидий населению, и в связи с этим появился соответствующий отдел, а вот пенсионный передали в федеральный Пенсионный фонд. В 2002-м в результате структурных преобразований в административной системе города был создан департамент социальной политики, а через год его преобразовали в управление социальной политики, действующее до сих пор. Управление занимается предоставлением мер соцподдержкии, социальной помощи гражданам. Кроме того, ему подведомственны комплексный центр социального обслуживания населения, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория», центр социальной помощи семье и детям «Норильский». Во всех учреждениях социальной сферы нашего города трудятся 447 человек. Завтра многие из них соберутся в Городском центре культуры, чтобы поздравить друг друга с профессиональным праздником. Поблагодарить коллег и напутствовать на дальнейшую, такую нужную людям работу придут заместитель главы города Наталья Коростелёва и начальник управления социальной политики Светлана Бабурина. В честь праздника 29 представителей норильской соцсферы получат почётные грамоты и благодарственные письма министерства социальной политики Красноярского края и главы города.

Просмотров:179 Норильский отдел социального обеспечения появился в Норильске в 1953 году, а в 92-м был реорганизован в управление соцзащиты населения. Управление занималось назначением пенсий, пособий и компенсаций, мероприятиями по соцзащите престарелых, нетрудоспособных и малообеспеченных граждан, предоставлением льгот. Тогда же в структуре ведомства появились отдел социальной защиты и центр социального обслуживания, при котором были открыты отделения надомного и стационарного обслуживания пенсионеров и инвалидов, а также служба срочной социальной помощи.В 2001 году организовали выплату жилищных субсидий населению, и в связи с этим появился соответствующий отдел, а вот пенсионный передали в федеральный Пенсионный фонд. В 2002-м в результате структурных преобразований в административной системе города был создан департамент социальной политики, а через год его преобразовали в управление социальной политики, действующее до сих пор. Управление занимается предоставлением мер соцподдержкии, социальной помощи гражданам. Кроме того, ему подведомственны комплексный центр социального обслуживания населения, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория», центр социальной помощи семье и детям «Норильский».Во всех учреждениях социальной сферы нашего города трудятся 447 человек. Завтра многие из них соберутся в Городском центре культуры, чтобы поздравить друг друга с профессиональным праздником. Поблагодарить коллег и напутствовать на дальнейшую, такую нужную людям работу придут заместитель главы города Наталья Коростелёва и начальник управления социальной политики Светлана Бабурина. В честь праздника 29 представителей норильской соцсферы получат почётные грамоты и благодарственные письма министерства социальной политики Красноярского края и главы города.