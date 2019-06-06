Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39579

6 июня 2019, 16:14



Аллигатор не плывёт, хивус не пройдёт. На Енисее вертолётом спасли рыбаков.

Из-за активного движения льда на реке добраться до рыбаков на катере-амфибии «Хивус» было невозможно, поэтому пришлось привлекать авиацию. К счастью для рыбаков в 00.50 вертолёт Ми-8 авиакомпании «Норильск Авиа» выполнял санрейс и возвращался из Носковской тундры. На нём и эвакуировали людей со льда. С рыбаками всё в порядке, медицинская помощь не понадобилась. Спасатели предупреждают: в период прохождения ледохода выезд на реку на любых плавсредствах очень опасен! Нужно дождаться чистой воды.

Просмотров:180 Вчера в 22.15 в службу спасения поступил сигнал о бедствии пяти рыбаков. Их аэролодка «Аллигатор» вышла из строя на реке Енисей в 80 км вниз по течению от Дудинки. На фарватере заклинило двигатель.Из-за активного движения льда на реке добраться до рыбаков на катере-амфибии «Хивус» было невозможно, поэтому пришлось привлекать авиацию. К счастью для рыбаков в 00.50 вертолёт Ми-8 авиакомпании «Норильск Авиа» выполнял санрейс и возвращался из Носковской тундры. На нём и эвакуировали людей со льда. С рыбаками всё в порядке, медицинская помощь не понадобилась.Спасатели предупреждают: в период прохождения ледохода выезд на реку на любых плавсредствах очень опасен! Нужно дождаться чистой воды.