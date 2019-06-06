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6 июня 2019, 16:29



Стали известны результаты первого экзамена, который в этом году сдавали норильские девятиклассники.

25 мая дети из 25 образовательных учреждений города в нескольких пунктах проведения экзамена сдавали иностранный язык. 173 человека проходили испытания по английскому языку. В результате пятёрки по предмету получили 59 человек, четвёрки - у 73 школьников, тройки - у 35, двоек - 6. Немецкий сдавали всего двое ребят, оба получили удовлетворительную отметку. По словам специалистов управления образования, 10 июня они ждут результаты ОГЭ по русскому языку. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:201 Напомним, выпускники 9-х классов Норильска уже сдали обязательные предметы - русский язык (ОГЭ по этому предмету состоялся 28 мая) и математику (экзамен проходил сегодня, 6 июня, его писали все 2276 ребят). Остальные две дисциплины (химию, историю, географию, физику и т. д.) девятиклассники сдают по выбору.25 мая дети из 25 образовательных учреждений города в нескольких пунктах проведения экзамена сдавали иностранный язык. 173 человека проходили испытания по английскому языку. В результате пятёрки по предмету получили 59 человек, четвёрки - у 73 школьников, тройки - у 35, двоек - 6. Немецкий сдавали всего двое ребят, оба получили удовлетворительную отметку.По словам специалистов управления образования, 10 июня они ждут результаты ОГЭ по русскому языку.Фото Владимира Макушкина